Enrico Inferrera racconta Dino Buzzati. A Varese la presentazione del nuovo libro
Il 22 maggio al Gran Cinema Vittoria l’autore dialogherà con Filomena Lombardo sul volume dedicato allo scrittore e giornalista bellunese
Sarà presentato giovedì 22 maggio alle 18, al Gran Cinema Vittoria di Varese, il nuovo libro di Enrico Inferrera “Ho incontrato Dino Buzzati”, pubblicato da Giovani Bagaini Editore. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Cinema Vittoria, vedrà l’autore dialogare con Filomena Lombardo, archeologa e docente di Storia all’Università dell’Insubria.
Il volume ripercorre la figura di Dino Buzzati, tra i più importanti narratori italiani del Novecento, soffermandosi sul rapporto tra vita e morte, tema centrale della sua produzione letteraria.
Inferrera, già noto per saggi e conferenze dedicate alla cultura e alla comunicazione, analizza anche l’esperienza di Buzzati come inviato del “Corriere della Sera”, evidenziando la capacità dello scrittore di affrontare argomenti complessi con uno stile diretto e coinvolgente.
Nel libro emerge inoltre il valore culturale e umano dell’opera buzzatiana, ancora oggi attuale per profondità e sensibilità narrativa. “Ho voluto approfondire l’essenza dei valori della vita”, spiega Inferrera, che da anni promuove incontri culturali tra Napoli e Torino.
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