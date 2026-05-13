Enzo Lattuca eletto a Roma presidente dell’UPI: il varesino Magrini rilancia la riforma delle Province
Nel corso dell’incontro approvati all’unanimità i punti programmatici per la fine della legislatura con focus su risorse, scuole, viabilità e funzioni delle Province
Si è conclusa con l’elezione all’unanimità di Enzo Lattuca alla presidenza nazionale dell’UPI, l’Unione delle Province d’Italia, l’Assemblea generale che si è svolta oggi a Roma con la partecipazione di oltre duecento delegati provenienti da tutta Italia. Presenti anche i rappresentanti della Provincia di Varese guidati dal presidente Marco Magrini.
La delegazione varesina era composta, oltre che da Magrini, dai consiglieri provinciali Fabio Passera, Matteo Marchesi e Michele Di Toro. Al centro dei lavori congressuali l’approvazione dei “Punti programmatici per la fine della legislatura”, documento approvato all’unanimità che punta a rafforzare il ruolo delle Province attraverso maggiori risorse economiche, un quadro normativo più chiaro e il potenziamento degli organici amministrativi.
Le richieste delle Province
Tra le priorità indicate nel documento figurano anche il riallineamento delle scadenze elettorali degli organi provinciali, la reintroduzione delle Giunte provinciali e il rafforzamento della capacità di investimento per scuole superiori e viabilità.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alle Province delle Regioni a Statuto speciale, in particolare Sicilia e Sardegna.
«Il documento evidenzia l’urgenza di una riforma delle Province e, più in generale, degli enti locali. Serve la stabilizzazione delle risorse e l’allineamento delle votazioni – Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese – È necessario inoltre ridefinire il rapporto con le Regioni: a queste ultime il ruolo di indirizzo e coordinamento, mentre la gestione deve restare alle Province».
L’elezione di Enzo Lattuca
I lavori si sono chiusi con l’elezione di Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena ed ex sindaco di Cesena, alla guida dell’UPI nazionale.
Marco Magrini ha inoltre ringraziato il presidente uscente Pasquale Gandolfi «per il lavoro svolto alla guida dell’UPI nazionale», sottolineando il contributo dato nel rilancio del percorso di riforma delle Province e del dibattito istituzionale sul loro futuro. Al nuovo presidente Lattuca sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il mandato appena iniziato.
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