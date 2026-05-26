Era partito da Varese il motoaliante precipitato a Gorno
La vittima è Jon Gatfield, pilota britannico di cinquant'anni, precipitato con il suo motoaliante in un'area boschiva e impervia nel territorio del comune di Gorno
Ha un nome e una dinamica definita la tragedia aerea consumatasi nel pomeriggio di lunedì 25 maggio sulle montagne della bergamasca. La vittima è Jon Gatfield, pilota britannico di cinquant’anni, precipitato con il suo motoaliante in un’area boschiva e impervia nel territorio del comune di Gorno.
L’aviatore era decollato poche ore prima dall’aeroclub di Calcinate del Pesce, a Varese, per prendere parte alla seconda giornata di gare della 13ª serie del FAI Sailplane Grand Prix, prestigiosa competizione internazionale di volo a vela che vede la scuderia varesina come base operativa.
L’allarme in volo e i soccorsi
Gatfield, pilota esperto e veterano della scuderia britannica, si trovava ai comandi del suo aliante AS 33 Es quando, intorno alle 15:40, il velivolo ha perso quota fino all’impatto sul suolo montano. A dare l’allarme alla direzione di gara sono stati gli stessi colleghi piloti che stavano volando nelle vicinanze della stessa rotta e che hanno assistito alla scena.
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: le operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) hanno visto l’impiego coordinato di un elicottero del 118 di Bergamo, delle squadre del Soccorso Alpino della stazione di Oltre il Colle e dei Vigili del Fuoco. Nonostante il personale sanitario sia riuscito a raggiungere i resti del velivolo in pochi minuti, il medico dell’équipe non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne sul colpo.
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Annullata la gara e proclamato il lutto
Non appena è arrivata la notifica del tragico epilogo, gli organizzatori del Grand Prix hanno immediatamente annullato la seconda prova. Tutti i restanti piloti ancora in aria sono stati fatti rientrare d’urgenza alla base di Varese per garantire la massima sicurezza e concentrare gli sforzi sulla gestione dell’emergenza.
In segno di rispetto e profondo cordoglio per i familiari, l’organizzazione dell’evento ha dichiarato per oggi, martedì 26 maggio, una giornata ufficiale di lutto. I cieli sopra il territorio rimarranno silenziosi, con il blocco totale delle attività di volo. Ulteriori aggiornamenti sul proseguimento e sullo status generale del Grand Prix italiano verranno comunicati nelle prossime ore dagli organizzatori, che hanno ricordato Gatfield come un amico stimato, generoso e un professionista di grande correttezza sportiva. Nel frattempo, i rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Clusone cercheranno di fare luce sulle cause tecniche o l’eventuale malore all’origine dello schianto.
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