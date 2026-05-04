Varese News

Varese Laghi

Esami di terza media e maturità: affrontali con sicurezza grazie a Your Self Varese

Il Centro Your Self ha predisposto percorsi flessibili, tarati sulle reali esigenze di ogni ragazzo, per accompagnare lo studente passo dopo passo verso gli esami

Centro Your Self - preparazione esami

Con l’avvicinarsi degli esami di fine ciclo, l’ansia e il timore del giudizio possono ostacolare la concentrazione e la fiducia in sé stessi. Sentirsi pronti non significa solo conoscere la materia, ma saper affrontare la prova con lucidità, metodo e una corretta gestione delle emozioni.

Il Centro Your Self di Varese è al fianco di studenti e famiglie con un supporto mirato e specialistico, pensato per trasformare questo momento critico in una concreta opportunità di crescita.

Percorsi specialistici e modulabili

Abbiamo predisposto percorsi flessibili, tarati sulle reali esigenze di ogni ragazzo, per accompagnarlo passo dopo passo verso l’esame di scuola media o di maturità. È possibile scegliere tra moduli strutturati di:

  • 3 incontri
  • 4 incontri
  • 6 incontri

Il nostro metodo: pratico, schematico e mirato

Ogni percorso viene costruito su misura per aiutare lo studente a ritrovare serenità e consapevolezza. Il lavoro si focalizza su:

  • Simulazioni d’esame: prove strutturate per acquisire familiarità con le modalità ufficiali e migliorare la gestione del tempo.
  • Supporto Didattico: un approccio schematico su tutte le materie per ottimizzare lo studio.
  • Potenziamento Emotivo: strategie per gestire lo stress, rafforzare l’autostima e superare il timore delle aspettative.

Promozione Speciale: un’ora di incontro gratuito

Per permettere a ogni studente di pianificare al meglio il proprio percorso, il Centro Your Self offre un incontro gratuito di un’ora su una materia a scelta. Durante questo colloquio conoscitivo, valuteremo insieme i bisogni specifici e definiremo la strategia di preparazione più efficace.

Centro Your Self
Via Vittorio Veneto 3, Varese
Tel. 03321760720
Cell./WhatsApp: 3917688581 – 3277254929

Sito Centro Your Self | Sito Centro Your Self Life

Referente: Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa-psicoterapeuta e referente didattico

Leggi tutte le notizie del Centro Your Self

Leggi anche

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 04 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.