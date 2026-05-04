Esami di terza media e maturità: affrontali con sicurezza grazie a Your Self Varese
Il Centro Your Self ha predisposto percorsi flessibili, tarati sulle reali esigenze di ogni ragazzo, per accompagnare lo studente passo dopo passo verso gli esami
Con l’avvicinarsi degli esami di fine ciclo, l’ansia e il timore del giudizio possono ostacolare la concentrazione e la fiducia in sé stessi. Sentirsi pronti non significa solo conoscere la materia, ma saper affrontare la prova con lucidità, metodo e una corretta gestione delle emozioni.
Il Centro Your Self di Varese è al fianco di studenti e famiglie con un supporto mirato e specialistico, pensato per trasformare questo momento critico in una concreta opportunità di crescita.
Percorsi specialistici e modulabili
Abbiamo predisposto percorsi flessibili, tarati sulle reali esigenze di ogni ragazzo, per accompagnarlo passo dopo passo verso l’esame di scuola media o di maturità. È possibile scegliere tra moduli strutturati di:
- 3 incontri
- 4 incontri
- 6 incontri
Il nostro metodo: pratico, schematico e mirato
Ogni percorso viene costruito su misura per aiutare lo studente a ritrovare serenità e consapevolezza. Il lavoro si focalizza su:
- Simulazioni d’esame: prove strutturate per acquisire familiarità con le modalità ufficiali e migliorare la gestione del tempo.
- Supporto Didattico: un approccio schematico su tutte le materie per ottimizzare lo studio.
- Potenziamento Emotivo: strategie per gestire lo stress, rafforzare l’autostima e superare il timore delle aspettative.
Promozione Speciale: un’ora di incontro gratuito
Per permettere a ogni studente di pianificare al meglio il proprio percorso, il Centro Your Self offre un incontro gratuito di un’ora su una materia a scelta. Durante questo colloquio conoscitivo, valuteremo insieme i bisogni specifici e definiremo la strategia di preparazione più efficace.
Centro Your Self
Via Vittorio Veneto 3, Varese
Tel. 03321760720
Cell./WhatsApp: 3917688581 – 3277254929
Sito Centro Your Self | Sito Centro Your Self Life
Referente: Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa-psicoterapeuta e referente didattico
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.