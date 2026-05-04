Esami di terza media e maturità: affrontali con sicurezza grazie a Your Self Varese

Con l’avvicinarsi degli esami di fine ciclo, l’ansia e il timore del giudizio possono ostacolare la concentrazione e la fiducia in sé stessi. Sentirsi pronti non significa solo conoscere la materia, ma saper affrontare la prova con lucidità, metodo e una corretta gestione delle emozioni.

Il Centro Your Self di Varese è al fianco di studenti e famiglie con un supporto mirato e specialistico, pensato per trasformare questo momento critico in una concreta opportunità di crescita.

Percorsi specialistici e modulabili

Abbiamo predisposto percorsi flessibili, tarati sulle reali esigenze di ogni ragazzo, per accompagnarlo passo dopo passo verso l’esame di scuola media o di maturità. È possibile scegliere tra moduli strutturati di:

3 incontri

4 incontri

6 incontri

Il nostro metodo: pratico, schematico e mirato

Ogni percorso viene costruito su misura per aiutare lo studente a ritrovare serenità e consapevolezza. Il lavoro si focalizza su:

Simulazioni d’esame: prove strutturate per acquisire familiarità con le modalità ufficiali e migliorare la gestione del tempo.

prove strutturate per acquisire familiarità con le modalità ufficiali e migliorare la gestione del tempo. Supporto Didattico: un approccio schematico su tutte le materie per ottimizzare lo studio.

un approccio schematico su tutte le materie per ottimizzare lo studio. Potenziamento Emotivo: strategie per gestire lo stress, rafforzare l’autostima e superare il timore delle aspettative.

Promozione Speciale: un’ora di incontro gratuito

Per permettere a ogni studente di pianificare al meglio il proprio percorso, il Centro Your Self offre un incontro gratuito di un’ora su una materia a scelta. Durante questo colloquio conoscitivo, valuteremo insieme i bisogni specifici e definiremo la strategia di preparazione più efficace.

Centro Your Self

Via Vittorio Veneto 3, Varese

Tel. 03321760720

Cell./WhatsApp: 3917688581 – 3277254929

Sito Centro Your Self | Sito Centro Your Self Life

Referente: Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa-psicoterapeuta e referente didattico

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