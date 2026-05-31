Tempo Libero
Escursione notturna al Parco Pineta in cerca di cervi volanti e lucciole
Sabato 6 giugno ritrovo alle ore 20.30 per un escursione guidati dalle GEV del Parco a contatto con la natura
Escursione notturna alla ricerca di cervi volanti e lucciole, guidati dalle GEV del Parco Pineta.
Ritrovo e partenza ore 20.30 presso il posteggio all’inizio di via ai Ronchi.
E’ necessario di arrivare muniti di torcia elettrica. I minori devono essere accompagnati.
Quota di partecipazione: adulti e ragazzi superiori ai 15 anni euro 7,00.
Per informazioni e iscrizione entro il 03/06/2026 mandare un whatsapp al numero 3519247356 o 3519619479, oppure una mail a prolocovenegonosuperiore@gmail.com.
Evento con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore.
In caso di mal tempo l’evento sarà posticipato in data da destinarsi