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Gallarate/Malpensa

Esplosione nella notte a Gallarate. Banditi fanno saltare il bancomat di via Magenta

Il boato ha svegliato i residenti dell'intera via nel cuore della notte tra venerdì e sabato. Malviventi in fuga mentre indaga la Polizia di Stato

esplosione bancomat gallarate 30 maggio 2026

Un boato nel cuore della notte tra venerdì e sabato ha svegliato i residenti di via Magenta a Gallarate, che si affacciano sulla filiale di Deutsche Bank. L’esplosione violentissima ha interessato la cassa bancomat alle 3,30 ed è stata causata da una banda di malviventi arrivati sul posto con un’auto di grossa cilindrata.

Gli stessi sono riusciti a fuggire pochi minuti dopo in direzione Samarate lasciando dietro di loro ingenti danni alla porzione di edificio. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della Polizia di Stato, arrivati sul posto poco dopo in seguito alle concitate chiamate dei residenti al 112.

Dalle prime risultanze sembra che i banditi abbiano usato dell’esplosivo per mettere a segno il colpo e non il gas, come spesso accade. Da quantificare il bottino.

esplosione bancomat gallarate 30 maggio 2026

 

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Pubblicato il 30 Maggio 2026
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