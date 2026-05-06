Estate tra fornelli, creatività e nuove passioni: nasce il Food Summer Camp al De Filippi di Varese
Il Food Summer Camp rappresenta un’occasione concreta per sperimentare da vicino il mondo dell’ospitalità, guidati da docenti e professionisti del settore
Un’estate diversa dal solito, fatta di profumi, sapori e mani in pasta. Il Campus De Filippi di Varese apre le porte ai più giovani ai più giovani con il
Food Summer Camp
un’esperienza immersiva pensata per avvicinare ragazzi e ragazze delle scuole medie al mondo della cucina e dell’ospitalità.
Non un semplice campo estivo, ma un’esperienza coinvolgente: per una settimana da veri professionisti del settore turistico-alberghiero.
I ragazzi metteranno le mani in pasta nei laboratori di cucina, scopriranno i prodotti del nostro territorio e incontreranno esperti del settore.
Nel campus di via Brambilla 15, a Varese, gli spazi sono quelli di una vera scuola alberghiera: cucine attrezzate, ambienti professionali e un contesto che riproduce da vicino quello del lavoro reale. Un approccio coerente con la filosofia del De Filippi, che punta a unire sapere e “saper fare”, offrendo esperienze concrete fin dai primi passi.
Durante i camp, i ragazzi vivono giornate scandite da attività pratiche, momenti di condivisione e scoperta. Si passa dalla preparazione di ricette alla conoscenza delle tecniche di base, fino al lavoro di squadra, elemento fondamentale in ogni brigata di cucina.
Un’esperienza che va oltre il semplice laboratorio: il contatto diretto con il mondo food permette ai partecipanti di sviluppare creatività, manualità e spirito di collaborazione, ma anche di avvicinarsi a possibili percorsi di studio futuri.
Il De Filippi è oggi un punto di riferimento nel territorio per la formazione nel settore alberghiero, con percorsi che spaziano dall’istruzione professionale al liceo delle scienze umane, fino alla formazione post diploma.
La proposta del Food Summer Camp si inserisce proprio in questa visione: offrire ai giovani occasioni concrete per scoprire le proprie passioni e orientarsi, in un contesto educativo che mette al centro la persona e le sue potenzialità.
Come partecipare
Il Food Summer Camp è rivolto a ragazzi interessati al mondo della cucina e dell’ospitalità, anche alla prima esperienza.
Periodo di svolgimento
- dal 22 al 26 giugno
- dal 29 giugno al 3 luglio
- dal 6 al 10 luglio
Orario
Dalle 8.30 alle 16.30
Costo
Euro 200. La cifra include i pranzi e il kit del giovane chef
Una giornata tipo
- 8.30 Accoglienza
- 8.45 Presentazione della giornata
- 9.00 Laboratorio del gusto
- 10.30 Pausa
- 11.00 Laboratorio del gusto
- 12.30 Pranzo e relax
- 14.00 Mani in pasta e preparazione dell’evento
- 16.30 Conclusione
Nel pomeriggio sono previsti incontri con studenti in PCTO, mini-lezioni operative e preparazione dell’evento finale.
Per informazioni su date, modalità di iscrizione e programma completo è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Istituto De Filippi: https://www.istitutodefilippi.com/foodsummercamp/
Organizzato in collaborazione con Slow Food Varese APS
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