Eventi privati e spirito creativo: la storia de “La Presidenza” nel podcast NOIse



La nuova puntata di “NOIse”, il podcast di Radio Materia condotto da Arianna Bonazzi, accende i riflettori su un gruppo di giovani varesini che tra amicizia, ironia e spirito d’iniziativa sta provando a trasformare una passione in qualcosa di più strutturato. Ospiti della trasmissione sono infatti i ragazzi de “La Presidenza”, collettivo informale nato attorno all’organizzazione di eventi privati tra Varese e provincia.

In studio arrivano Jacopo, Davide, Nicolò e Adriano, quattro amici con percorsi molto diversi tra loro ma accomunati dalla voglia di creare momenti di aggregazione originali e fuori dagli schemi. C’è chi lavora nel brand marketing della moda, chi nell’azienda di arredamenti di famiglia, chi studia biotecnologie e chi lavora in Svizzera. Insieme però diventano “La Presidenza”, nome nato quasi per gioco ma diventato ormai una vera identità condivisa.

Durante la puntata il tono resta leggero e goliardico, tra battute, neologismi e codici interni che raccontano il forte legame del gruppo. Tra questi spunta anche il concetto della “pioggia”, parola usata come linguaggio simbolico interno e diventata ormai parte del loro immaginario comune.

Eventi privati e spirito DIY

Il cuore del progetto resta l’organizzazione di eventi privati rivolti ad amici e conoscenti. Serate costruite in modo artigianale, dove tutto viene realizzato internamente: dalla comunicazione agli allestimenti, fino alle strutture fisiche degli spazi.

«Cerchiamo di fare tutto noi» raccontano durante il podcast, spiegando come molte soluzioni nascano dal recupero di materiali e dalle competenze personali del gruppo. Una filosofia “do it yourself” che permette di contenere i costi ma soprattutto di mantenere autenticità e libertà creativa.

Dietro l’ironia emerge però anche una riflessione più seria sul bisogno di creare spazi sociali diversi, lontani dalle logiche tradizionali delle serate commerciali. Gli eventi de “La Presidenza” funzionano infatti solo su invito e puntano a mantenere un clima familiare e comunitario.

Dall’hobby a un possibile progetto

Nel corso della chiacchierata con Arianna Bonazzi emerge anche una domanda che accompagna molti giovani creativi: è possibile trasformare una passione in un lavoro?

Per ora “La Presidenza” resta un progetto spontaneo nato tra amici, ma il gruppo non nasconde la volontà di crescere. Tra branding, organizzazione, comunicazione e relazioni sociali, le competenze non mancano. E proprio questa miscela di improvvisazione, creatività e affiatamento sembra essere la cifra distintiva del collettivo.

La puntata completa di “NOIse” è disponibile sulle piattaforme di Radio Materia.