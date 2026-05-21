Ex Asl di via Luini, partita la prima gettata: il cantiere entra nel vivo

Il cantiere di via Bernardino Luini è entrato in una fase decisiva. A quasi due mesi dall’abbattimento dell’ex sede ASL, avvenuto il 24 marzo scorso, il nuovo Centro per l’Impiego di Varese ha superato un passaggio fondamentale: è partita la prima gettata di calcestruzzo, che darà forma alle fondamenta della struttura destinata a diventare il polo unico del lavoro in città.

Le foto scattate raccontano un cantiere in piena attività. Le gabbie di armatura in ferro sono state posate e legate con precisione chirurgica su tutta la superficie dello scavo, mentre i basamenti metallici per i futuri pilastri — ancoraggi a vite fissati direttamente sulla soletta — sono già in posizione. Operai al lavoro su più fronti, casseforme gialle che delimitano il perimetro: tutto parla di un’accelerazione improvvisa e necessaria.

La corsa contro il tempo

La necessità è quella di non perdere i finanziamenti del PNRR, che vincolano la conclusione dei lavori a una scadenza precisa: giugno 2026. Un traguardo che, guardando lo stato attuale del cantiere, appare ancora sfidante ma non impossibile. La scelta di ricorrere a moduli prefabbricati — annunciata già a marzo dal presidente della Provincia Marco Magrini — era stata pensata proprio per guadagnare tempo nella fase di costruzione in elevazione, una volta completate le fondazioni.

Un investimento da 6,7 milioni

L’opera è finanziata interamente con fondi PNRR assegnati alla Provincia di Varese, per un investimento complessivo di 6,7 milioni di euro. Il nuovo edificio di quattro piani sorgerà al posto del vecchio stabile demolito, replicandone la facciata per semplificare l’iter autorizzativo. Una volta ultimato, accoglierà tutto il personale dei Centri per l’Impiego attualmente distribuito tra le sedi di via Crispi e via Daverio, riunendo i servizi in un unico spazio moderno e funzionale.

Ora la sfida è tutta nei prossimi settimane: le fondamenta devono consolidarsi, i prefabbricati devono arrivare e salire piano per piano. Il cronometro del PNRR non aspetta.