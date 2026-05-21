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Canton Ticino

Faido si prepara al Giro d’Italia con il Biasca-Faido-Carì Bike Day

La manifestazione, che si disputerà il 23 maggio, propone pedalate popolari, cronoscalate, MTB, e-bike e attività per bambini con arrivo finale a Carì

cronoscalata piccolo stelvio

Una giornata dedicata al cicloturismo e alla passione per le due ruote lungo le strade della Leventina. Sabato 23 maggio si svolgerà il Biasca-Faido-Carì Bike Day, evento inserito nel calendario di avvicinamento alla tappa Bellinzona-Carì del Giro d’Italia 2026.

Coordinata dall’Ente autonomo Faido Fit&Fun, la manifestazione propone sei diverse attività ciclistiche pensate per tutti i livelli, dalle famiglie agli agonisti. Il percorso ricalca quello che pochi giorni dopo vedrà protagonisti i professionisti del Giro, con partenza da Biasca e Faido e arrivo a Carì.

Dalla pedalata popolare alla cronoscalata

Tra gli appuntamenti principali la pedalata popolare Biasca-Carì organizzata da Bike Port, aperta anche ai più giovani dai sei anni, e la cronoscalata Faido-Carì curata dal Velo Club 3 Valli Biasca, con categorie dedicate a U19, attivi e senior.

Spazio anche ai bambini con il KIDS Tour Faido-Carì e agli appassionati di mountain bike grazie alle discese guidate MTB Carì-Faido organizzate da RideAlps. L’associazione Leventina Bike proporrà inoltre un tour culturale in e-MTB tra i borghi della Media Leventina.

Il villaggio del Bike Day

Fulcro della giornata sarà la pista coperta di Faido, dove dalle 10.30 aprirà il villaggio con musica, intrattenimento, giochi e stand dedicati al mondo della bicicletta. In programma anche dimostrazioni di pump track, trial e salti con prove gratuite aperte al pubblico.

Durante il pomeriggio verranno inoltre presentati il Free Time Women Team e premiato l’ultramaratoneta Matteo Tenchio, reduce dal nuovo record svizzero sulle 72 ore con quasi 420 chilometri percorsi.

I possessori della Faido Card potranno ottenere il rimborso del 50% della quota di iscrizione.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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