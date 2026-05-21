Faido si prepara al Giro d’Italia con il Biasca-Faido-Carì Bike Day
La manifestazione, che si disputerà il 23 maggio, propone pedalate popolari, cronoscalate, MTB, e-bike e attività per bambini con arrivo finale a Carì
Una giornata dedicata al cicloturismo e alla passione per le due ruote lungo le strade della Leventina. Sabato 23 maggio si svolgerà il Biasca-Faido-Carì Bike Day, evento inserito nel calendario di avvicinamento alla tappa Bellinzona-Carì del Giro d’Italia 2026.
Coordinata dall’Ente autonomo Faido Fit&Fun, la manifestazione propone sei diverse attività ciclistiche pensate per tutti i livelli, dalle famiglie agli agonisti. Il percorso ricalca quello che pochi giorni dopo vedrà protagonisti i professionisti del Giro, con partenza da Biasca e Faido e arrivo a Carì.
Dalla pedalata popolare alla cronoscalata
Tra gli appuntamenti principali la pedalata popolare Biasca-Carì organizzata da Bike Port, aperta anche ai più giovani dai sei anni, e la cronoscalata Faido-Carì curata dal Velo Club 3 Valli Biasca, con categorie dedicate a U19, attivi e senior.
Spazio anche ai bambini con il KIDS Tour Faido-Carì e agli appassionati di mountain bike grazie alle discese guidate MTB Carì-Faido organizzate da RideAlps. L’associazione Leventina Bike proporrà inoltre un tour culturale in e-MTB tra i borghi della Media Leventina.
Il villaggio del Bike Day
Fulcro della giornata sarà la pista coperta di Faido, dove dalle 10.30 aprirà il villaggio con musica, intrattenimento, giochi e stand dedicati al mondo della bicicletta. In programma anche dimostrazioni di pump track, trial e salti con prove gratuite aperte al pubblico.
Durante il pomeriggio verranno inoltre presentati il Free Time Women Team e premiato l’ultramaratoneta Matteo Tenchio, reduce dal nuovo record svizzero sulle 72 ore con quasi 420 chilometri percorsi.
I possessori della Faido Card potranno ottenere il rimborso del 50% della quota di iscrizione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.