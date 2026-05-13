Falchi pellegrini sul Pirellone, al via il Totonomi: per i pulli nomi in dialetto lombardo
Sono tre maschi e una femmina i piccoli nati sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia Giò e Giulia. Da Balòss a Bagàj, fino a Sciura e Tusa: aperto il sondaggio online per scegliere i nomi
Torna il “Totonomi” per i falchi pellegrini del Pirellone. Regione Lombardia ha aperto il sondaggio online per scegliere i nomi dei quattro pulli nati nelle scorse settimane sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia di falchi Giò e Giulia, ormai diventati una presenza simbolica dello skyline milanese.
La nuova nidiata è composta da tre maschi e una femmina, già inanellati nei giorni scorsi durante le operazioni di monitoraggio scientifico. I piccoli dovranno attendere ancora alcune settimane prima di spiccare il primo volo dal grattacielo di piazza Duca d’Aosta, dove i falchi nidificano stabilmente dal 2014.
Quest’anno il tema scelto per il Totonomi è quello dei dialetti lombardi, con una rosa di nomi che richiama espressioni e parole della tradizione locale. Per i tre maschi si può votare tra Balòss, Sciur, Cumenda, Ninin, Gnaro e Bagàj, mentre per la femmina le opzioni sono Sciura e Tusa.
L’iniziativa vuole essere anche un omaggio all’identità linguistica del territorio e alle tradizioni locali, nell’ambito del percorso avviato da Regione Lombardia per valorizzare le lingue e i dialetti lombardi come parte del patrimonio culturale regionale.
Il sondaggio resterà aperto fino alla serata di domenica 17 maggio. Ogni utente potrà scegliere fino a due nomi per i piccoli maschi e uno per la femmina. I risultati saranno comunicati nella giornata di lunedì 18 maggio. CLICCA QUI PER PARTECIPARE
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