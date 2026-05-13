Varese News

Lombardia

Falchi pellegrini sul Pirellone, al via il Totonomi: per i pulli nomi in dialetto lombardo

Sono tre maschi e una femmina i piccoli nati sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia Giò e Giulia. Da Balòss a Bagàj, fino a Sciura e Tusa: aperto il sondaggio online per scegliere i nomi

Inanellati i quattro baby falchi in cima al Pirellone

Torna il “Totonomi” per i falchi pellegrini del Pirellone. Regione Lombardia ha aperto il sondaggio online per scegliere i nomi dei quattro pulli nati nelle scorse settimane sul tetto di Palazzo Pirelli dalla coppia di falchi Giò e Giulia, ormai diventati una presenza simbolica dello skyline milanese.

La nuova nidiata è composta da tre maschi e una femmina, già inanellati nei giorni scorsi durante le operazioni di monitoraggio scientifico. I piccoli dovranno attendere ancora alcune settimane prima di spiccare il primo volo dal grattacielo di piazza Duca d’Aosta, dove i falchi nidificano stabilmente dal 2014.

Quest’anno il tema scelto per il Totonomi è quello dei dialetti lombardi, con una rosa di nomi che richiama espressioni e parole della tradizione locale. Per i tre maschi si può votare tra Balòss, Sciur, Cumenda, Ninin, Gnaro e Bagàj, mentre per la femmina le opzioni sono Sciura e Tusa.

L’iniziativa vuole essere anche un omaggio all’identità linguistica del territorio e alle tradizioni locali, nell’ambito del percorso avviato da Regione Lombardia per valorizzare le lingue e i dialetti lombardi come parte del patrimonio culturale regionale.

Il sondaggio resterà aperto fino alla serata di domenica 17 maggio. Ogni utente potrà scegliere fino a due nomi per i piccoli maschi e uno per la femmina. I risultati saranno comunicati nella giornata di lunedì 18 maggio. CLICCA QUI PER PARTECIPARE

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.