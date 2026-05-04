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Falsi preti a Barasso: l’allerta del Comune contro le truffe agli anziani

Il Comune è stato perentorio nel chiarire la situazione: "Si tratta di truffatori che nulla hanno a che vedere con la nostra parrocchia"

prete

Un nuovo allarme truffe scuote la comunità di Barasso. Nelle ultime ore, l’amministrazione comunale ha diffuso un avviso urgente per mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone anziane, contro la presenza di falsi preti in circolazione sul territorio.

La dinamica

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale dell’ente, tra ieri e i giorni scorsi diverse persone sono state avvicinate da individui che, presentandosi come religiosi, chiedevano di poter entrare nelle abitazioni. La scusa utilizzata dai malintenzionati è quella di voler “mostrare vicinanza” agli anziani, un pretesto per guadagnarsi la fiducia delle vittime e accedere ai loro spazi privati.

L’appello alla cittadinanza

Il Comune è stato perentorio nel chiarire la situazione: “Si tratta di truffatori che nulla hanno a che vedere con la nostra parrocchia”.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di prestare la massima attenzione. La raccomandazione principale è quella di non dare confidenza né “prestare sponda” a chiunque si spacci per religioso, a meno che non si tratti di uno dei sacerdoti che operano abitualmente nella comunità e che sono ben noti a tutti i residenti.

Cosa fare

Le autorità locali esortano chiunque dovesse trovarsi in una situazione sospetta o dovesse notare movimenti anomali nei pressi delle abitazioni a non esitare: in caso di necessità, è fondamentale contattare prontamente il 112.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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