Falsi preti a Barasso: l’allerta del Comune contro le truffe agli anziani

Un nuovo allarme truffe scuote la comunità di Barasso. Nelle ultime ore, l’amministrazione comunale ha diffuso un avviso urgente per mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone anziane, contro la presenza di falsi preti in circolazione sul territorio.

La dinamica

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale dell’ente, tra ieri e i giorni scorsi diverse persone sono state avvicinate da individui che, presentandosi come religiosi, chiedevano di poter entrare nelle abitazioni. La scusa utilizzata dai malintenzionati è quella di voler “mostrare vicinanza” agli anziani, un pretesto per guadagnarsi la fiducia delle vittime e accedere ai loro spazi privati.

L’appello alla cittadinanza

Il Comune è stato perentorio nel chiarire la situazione: “Si tratta di truffatori che nulla hanno a che vedere con la nostra parrocchia”.

L’invito rivolto a tutta la cittadinanza è quello di prestare la massima attenzione. La raccomandazione principale è quella di non dare confidenza né “prestare sponda” a chiunque si spacci per religioso, a meno che non si tratti di uno dei sacerdoti che operano abitualmente nella comunità e che sono ben noti a tutti i residenti.

Cosa fare

Le autorità locali esortano chiunque dovesse trovarsi in una situazione sospetta o dovesse notare movimenti anomali nei pressi delle abitazioni a non esitare: in caso di necessità, è fondamentale contattare prontamente il 112.