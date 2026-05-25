Falso allarme Ebola in Lombardia: i due pazienti hanno la Shigella, batterio intestinale

Niente Ebola. I due pazienti ricoverati in Lombardia nelle scorse ore con sintomatologia compatibile con il temuto virus emorragico sono risultati negativi a tutti i principali test virologici. Lo ha comunicato nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha citato gli esami eseguiti presso il laboratorio di riferimento dell’Ospedale Sacco di Milano.

I due soggetti sono risultati negativi non solo all’Ebola, ma anche alla malaria e ai principali virus respiratori attualmente monitorati. L’ipotesi diagnostica più accreditata al momento è quella di un’infezione batterica a carico dell’apparato gastroenterico: in entrambi i pazienti è stata riscontrata positività alla Shigella, un batterio che causa forme anche severe di gastroenterite. Sono in corso ulteriori approfondimenti microbiologici e colturali per definire il quadro clinico.

«Al momento non sussistono elementi di allarme per la salute pubblica», ha precisato Bertolaso, che però non ha mancato di sottolineare le criticità nella gestione delle prime ore. «Se questa mattina fossero state rispettate le corrette tempistiche e procedure — ha concluso l’assessore — si sarebbe potuta evitare l’attivazione di un allarme mediatico che ha comportato un notevole dispiego di risorse e attività operative». Le condizioni cliniche dei due pazienti restano comunque monitorate dagli specialisti infettivologi.