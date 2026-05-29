Famedio di Varese, la lista dei candidati sale a 34: tra le nuove proposte anche Umberto Bossi, Luigi Sacco e Luigi Ambrosoli

Il pantheon dei cittadini benemeriti di Varese si prepara ad allargarsi. La commissione speciale, presieduta da Francesca Strazzi e nata con l’obiettivo di dare imperituro lustro alle personalità che hanno elevato il nome della città a livello nazionale e mondiale, ha registrato una nuova tornata di candidature.

Ai 58 nomi già ufficialmente inseriti nel Famedio del Cimitero Monumentale di Giubiano lo scorso gennaio, e ai 21 emersi nelle successive sedute di marzo, si sono aggiunte in queste ore altre proposte, portando il totale dei candidati ancora da valutare a 34 profili.

I nuovi nomi sul tavolo: dalla politica alla medicina

Tra gli ultimi nominativi depositati in commissione spiccano figure di primo piano della storia politica, culturale, scientifica e imprenditoriale del territorio. Tra questi figurano:

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura chiave della politica italiana tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda Repubblica;

Luigi Ambrosoli, celebre storico, accademico e rettore dell’Università degli Studi di Verona, profondamente legato alle vicende storiche del territorio varesino;

Luigi Sacco, illustre medico e scienziato (noto storicamente per la diffusione del vaccino contro il vaiolo);

Accanto a loro, i profili di Giovanni Pierantozzi, Edoardo Chiesa, Luigi Molina e Leopoldo Giampaolo.

Criteri e possibile deroga al tetto dei venti ingressi

Il primo e fondamentale compito della commissione sarà ora quello di stabilire e blindare i criteri scientifici e di merito per la selezione dei profili, così da garantire l’assoluto valore istituzionale delle scelte.

Inizialmente l’orientamento era quello di contingentare i nuovi ingressi a un massimo di venti nomi all’anno. Tuttavia, vista la mole e lo spessore delle proposte arrivate da diverse sensibilità cittadine, i commissari si stanno orientando verso un ampliamento della quota per questa tornata, permettendo così l’inclusione di un numero maggiore di benemeriti.

La tabella di marcia: targhe entro fine anno

I tempi per arrivare alla definizione del nuovo elenco sono già stati tracciati e vedranno una forte accelerazione subito dopo la pausa estiva:

Inizio settembre: La commissione si riunirà per votare formalmente il pacchetto dei 34 nomi proposti.

Autunno: L’elenco definitivo scremato dalla commissione verrà portato in discussione in Consiglio Comunale per l’approvazione formale dell’aula.

Entro fine anno: Si procederà con la cerimonia ufficiale e la posa fisica delle nuove targhe commemorative all’interno dello spazio del Famedio a Giubiano.