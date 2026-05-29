Famedio di Varese, la lista dei candidati sale a 34: tra le nuove proposte anche Umberto Bossi, Luigi Sacco e Luigi Ambrosoli
Nuovi nomi al vaglio della commissione per il pantheon dei varesini illustri a Giubiano. A inizio settembre il voto, poi il passaggio in Consiglio Comunale per la posa delle targhe entro fine anno
Il pantheon dei cittadini benemeriti di Varese si prepara ad allargarsi. La commissione speciale, presieduta da Francesca Strazzi e nata con l’obiettivo di dare imperituro lustro alle personalità che hanno elevato il nome della città a livello nazionale e mondiale, ha registrato una nuova tornata di candidature.
Ai 58 nomi già ufficialmente inseriti nel Famedio del Cimitero Monumentale di Giubiano lo scorso gennaio, e ai 21 emersi nelle successive sedute di marzo, si sono aggiunte in queste ore altre proposte, portando il totale dei candidati ancora da valutare a 34 profili.
I nuovi nomi sul tavolo: dalla politica alla medicina
Tra gli ultimi nominativi depositati in commissione spiccano figure di primo piano della storia politica, culturale, scientifica e imprenditoriale del territorio. Tra questi figurano:
Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura chiave della politica italiana tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda Repubblica;
Luigi Ambrosoli, celebre storico, accademico e rettore dell’Università degli Studi di Verona, profondamente legato alle vicende storiche del territorio varesino;
Luigi Sacco, illustre medico e scienziato (noto storicamente per la diffusione del vaccino contro il vaiolo);
Accanto a loro, i profili di Giovanni Pierantozzi, Edoardo Chiesa, Luigi Molina e Leopoldo Giampaolo.
Criteri e possibile deroga al tetto dei venti ingressi
Il primo e fondamentale compito della commissione sarà ora quello di stabilire e blindare i criteri scientifici e di merito per la selezione dei profili, così da garantire l’assoluto valore istituzionale delle scelte.
Inizialmente l’orientamento era quello di contingentare i nuovi ingressi a un massimo di venti nomi all’anno. Tuttavia, vista la mole e lo spessore delle proposte arrivate da diverse sensibilità cittadine, i commissari si stanno orientando verso un ampliamento della quota per questa tornata, permettendo così l’inclusione di un numero maggiore di benemeriti.
La tabella di marcia: targhe entro fine anno
I tempi per arrivare alla definizione del nuovo elenco sono già stati tracciati e vedranno una forte accelerazione subito dopo la pausa estiva:
Inizio settembre: La commissione si riunirà per votare formalmente il pacchetto dei 34 nomi proposti.
Autunno: L’elenco definitivo scremato dalla commissione verrà portato in discussione in Consiglio Comunale per l’approvazione formale dell’aula.
Entro fine anno: Si procederà con la cerimonia ufficiale e la posa fisica delle nuove targhe commemorative all’interno dello spazio del Famedio a Giubiano.
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