Federico Giardiello da copertina: record regionale allievi e minimo per gli Europei

Il meeting di mezzofondo organizzato a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, ha regalato un risultato notevole a uno dei talenti più interessanti dell’atletica varesotta, Federico Giardiello. Il portacolori dell’Atletica Gavirate era iscritto alla gara dei 3mila metri di categoria Allievi e ha fatto segnare il nuovo record regionale sulla distanza, concludendo la prova in 8.16.01. (foto Vaninetti/archivio FIDAL Lombardia)

Un primato tolto a un altro atleta rossoblu, Manuel Zanini, che sulla stessa pista aveva ottenuto un 8.19.22 tre anni fa, nel 2023. Giardiello, classe 2009 di Comerio, ha sfruttato al meglio l’andatura tenuta dalla “lepre” Nicolò gallo per poi accelerare e chiudere davanti al bergamasco Luigi Alessio Turrin, a sua volta autore di un ottimo 8.18.39. Il tempo del varesino è tra l’altro inferiore al minimo europeo di categoria ed è il terzo personal best ottenuto dal talento della Atletica Gavirate in questa stagione.

Ad Ancona (Campionati Italiani) infatti Giardiello ha conquistato il primato italiano indoor sui 1.500 metri (3.55.51) tolto anche in quel caso a Zanini mentre lo scorso 17 maggio a Busto Arsizio ha ritoccato il proprio tempo sugli 800 metri piani tagliando il traguardo in 1.52.15 a conferma dell’ottimo stato di forma. D’altro canto Federico, figlio d’arte, aveva già fatto intravvedere grandi qualità anche da giovanissimo: nel 2024 ottenne il record nazionale Cadetti sui 1.000 metri a Montecarlo. Nel 2023 fu tra i prescelti del Premio Anni Verdi del Panathlon Varese.

Un altro risultato di prestigio arriva dagli 800 femminili di categoria Juniores con il secondo posto assoluto colto da Giulia Macchi, gallaratese di classe 2007 tesserata per l’Atletica Bracco di Milano. Macchi ha chiuso alle spalle della bresciana Fanta Formaini tagliando il traguardo in 2.05.26, 14° tempo italiano juniores di sempre oltre che primato personale migliorato di un secondo e mezzo. Un tempo, quello di Giulia, che le garantisce anche il minimo per i Mondiali Under 20, pur avendo meno di 19 anni (che compirà a dicembre).