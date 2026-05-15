Femminicidio di Samarate, Vincenzo Gerardi sarà sottoposto a giugno a perizia psichiatrica

Sarà la perizia psichiatrica l’atto conclusivo, prima del requisitorie, del processo a Vincenzo Gerardi, reo confesso dell’omicidio della moglie Teresa Stabile, nell’aprile 2025 a Samarate.

La sentenza è attesa per la fine di luglio.

Nel corso dell’udienza del 15 maggio la corte presieduta dal giudice Fazio ha affidato l’incarico di perizia psichiatrica alla psichiatra forense Stefania Zeroli, che (da inizio giugno) avrà un mese di tempo per esaminare l’imputato nel carcere di Busto Arsizio, ove è attualmente detenuto.

La perizia era stata richiesta dal pm Caramore a seguito della perizia di parte della difesa presentata nell’udienza del 10 aprile scorso: secondo il perito della difesa Gerardi era in una situazione di momentanea incapacità di intendere e di volere al momento dell’omicidio, accecato da una “gelosia ossessiva”.

Nelle udienze precedenti è stato ricostruito il quadro di condizionamento da parte di Gerardi nei confronti della moglie, da episodi di oltre dieci anni fa a poche settimane prima dell’omicidio. Un condizionamento divenuto più minaccioso man mano che lei cercava una propria, faticosa autonomia e indipendenza (per la difesa parte dei comportamenti dell’uomo – come il tentato auicidio – sarebbero da ricondurre a una richiesta di aiuto).

La perizia psichiatrica super partes affidata alla dottoressa Zeroli sarà portata in aula all’inizio di luglio.

Seguiranno poi le due udienze con la requisitoria della pubblica accusa e gli interventi delle parti civili (che rappresentano la famiglia d’origine e i figli di Teresa Stabile) e della difesa. Al 24 luglio è prevista la sentenza.