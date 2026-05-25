Varese News

Archivio

Ferito con un coccio di bottiglia durante una lite a Nerviano: soccorso un 35enne

Il ferito, un uomo di 35 anni, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano

Ambulanza generica 2024

Una bottiglia rotta, urla nella notte e sirene di mezzi di soccorso. È quanto accaduto la serata di lunedì 25 maggio a Nerviano, dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata. Erano circa le 23.30 quando due persone hanno iniziato a discutere animatamente in piazza Vittoria, fino a quando uno dei coinvolti è rimasto ferito da una bottiglia rotta. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Il ferito, un uomo di 35 anni, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le responsabilità dei coinvolti.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
gea.somazzi@legnanonews.com
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.