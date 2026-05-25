Ferito con un coccio di bottiglia durante una lite a Nerviano: soccorso un 35enne
Il ferito, un uomo di 35 anni, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano
Una bottiglia rotta, urla nella notte e sirene di mezzi di soccorso. È quanto accaduto la serata di lunedì 25 maggio a Nerviano, dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata. Erano circa le 23.30 quando due persone hanno iniziato a discutere animatamente in piazza Vittoria, fino a quando uno dei coinvolti è rimasto ferito da una bottiglia rotta. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Il ferito, un uomo di 35 anni, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le responsabilità dei coinvolti.
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