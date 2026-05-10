Ferno, open day alla Fondazione Chicca Protasoni: una mattinata tra laboratori e condivisione

Giovedì 14 maggio “A Casa di Chicca” apre le porte alla comunità con un open day dedicato ai laboratori creativi e manuali. Dalle attività di bonsai alla falegnameria, sarà possibile conoscere da vicino il progetto e iscriversi ai corsi in partenza dal 22 maggio

Un mattino per scoprire, provare e condividere. È questo lo spirito dell’Open Day organizzato dalla Fondazione Chicca Protasoni di Ferno, in programma giovedì 14 maggio dalle 10 alle 12 nella sede di via Roma 14.

L’iniziativa rientra nelle attività di “A Casa di Chicca” e rappresenta un’occasione aperta a tutti per conoscere da vicino i laboratori del venerdì, incontrare i volontari e sperimentare in prima persona le proposte del progetto.

Durante la mattinata sarà possibile assistere e partecipare alle attività dedicate a bonsai, giardinaggio, falegnameria e découpage, pensate come momenti di socialità, creatività e apprendimento condiviso.

A rendere ancora più speciale l’incontro sarà la presenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia Carlo Castiglioni di Ferno, coinvolti nella giornata come protagonisti di un’esperienza di comunità e partecipazione.

L’Open Day è libero e aperto a tutti. Durante l’evento sarà inoltre possibile iscriversi ai corsi, che prenderanno ufficialmente il via dal 22 maggio.