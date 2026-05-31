Festa biancoblu, la Pro Patria Primavera si aggiudica il 58° Trofeo “Dante Berretti”

C’è una Pro Patria che vince. A cancellare l’anno orribile della prima squadra, retrocessa dalla Serie C, arrivano gli splendidi risultati della Primavera. Sabato 30 maggio la squadra tigrotta ha conquistato il 58° Trofeo “Dante Berretti” superando il Latina nella finale nazionale disputata allo stadio Mirabello di Reggio Emilia. Dopo una gara intensa chiusa sull’1-1 al termine dei novanta minuti regolamentari, i tigrotti si sono dimostrati infallibili dal dischetto, imponendosi per 5-2 nella lotteria dei calci di rigore che ha assegnato il titolo della Serie C.

Un primo tempo tra pali e traverse

La sfida di Reggio Emilia si apre con un sostanziale equilibrio, ma è la Pro Patria a costruire le palle gol più nitide nella prima frazione. Al 16′ Ferrario scatta verso la porta avversaria ma la sua conclusione finisce fuori. Passano due minuti e Frattini colpisce la traversa con un colpo di testa su angolo di Marra, mentre al 21′ è Lo Zito a far tremare i legni con un tiro dalla distanza. Prima dell’intervallo c’è spazio per un’altra occasione di Gentile, sempre di testa, e per una parata di Gnonto su un tentativo del nerazzurro Betti.

Il vantaggio di Frattini e il pari del Latina

Nella ripresa la spinta dei biancoblu viene premiata al 10′: Gentile pennella un cross perfetto per Frattini che questa volta non sbaglia e infila l’1-0. La squadra di mister Sala sfiora il raddoppio più volte con Ferrario, ma il Latina resta in partita e, dopo una grande doppia parata di Gnonto, trova il pareggio al 27′ grazie a Metawie, lesto a ribadire in rete un rimpallo fortunoso. Il finale è vibrante: una conclusione da trenta metri di Saurini colpisce il palo salvando la Pro Patria, mentre Mattia Colombo manca il bersaglio da buona posizione a pochi minuti dal termine.

La lotteria dei rigori al Mirabello

Con il risultato inchiodato sull’1-1, la finale si decide dagli undici metri. La freddezza dei ragazzi di Busto Arsizio è totale: i tigrotti vanno a segno quattro volte su quattro, mentre il Latina riesce a trasformare un solo rigore. L’esecuzione decisiva porta la firma di Mattia Colombo, che scatena la festa biancoblu sul prato del Mirabello davanti ai propri tifosi accorsi per sostenere la squadra.

Una giornata di sport e premiazioni

L’evento, organizzato dalla Lega Serie C con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, ha visto anche la celebrazione del Novara e del Guidonia Montecelio, vincitrici dei rispettivi gironi di Primavera 4. La giornata si è conclusa con la cerimonia ufficiale di premiazione e il capitano della Pro Patria che ha alzato al cielo il trofeo tra gli applausi del pubblico