Festa danzante 2026: il Ticino si muove tra spettacoli e partecipazione
Dal 6 al 10 maggio torna la Festa danzante: oltre 40 città coinvolte, con Lugano cuore dell’evento. In Ticino performance, workshop e party tra Mendrisiotto, Locarno e Ascona
Sta per alzarsi il sipario sulla 21ª edizione della Festa danzante, in programma dal 6 al 10 maggio 2026. Un evento diffuso che coinvolgerà oltre quaranta città e comuni in tutta la Svizzera, trasformando spazi urbani, musei e teatri in palcoscenici aperti alla danza in tutte le sue forme.
Cinque giorni all’insegna del movimento, dell’inclusione e della condivisione, con performance, laboratori, corsi e momenti di festa pensati per un pubblico ampio: famiglie, giovani, professionisti e semplici curiosi.
In Ticino la manifestazione attraverserà sei località – Ascona, Chiasso, Lugano, Locarno, Mendrisio (con Ligornetto) e Montagnola – con Lugano cuore pulsante del programma. Qui e negli altri centri coinvolti si alterneranno appuntamenti in luoghi simbolici come il LAC e il Teatro Foce, ma anche parchi, piazze e musei, a conferma della volontà di portare la danza fuori dagli spazi tradizionali.
Il programma si apre il 6 e 7 maggio nel Mendrisiotto con due appuntamenti “Dance on Tour”: un workshop inclusivo al Museo Vincenzo Vela e la performance “Le Cycle” nei giardini del m.a.x. museo. Venerdì 8 maggio sarà la volta di Lugano, con performance immersive al Parco Ciani e un party balcanico allo Studio Foce.
Sabato 9 maggio la festa si estenderà tra Lugano e Locarno con workshop, corsi e creazioni partecipative, fino alla piattaforma EXTRA_G al Teatro Foce. Gran finale domenica 10 maggio tra Ascona, Locarno e Mendrisio, con performance site specific e momenti tra arte e musica dal vivo.
In Ticino sono previsti 11 spettacoli, 2 workshop, corsi di danza e due party. Un pass da 25 franchi (gratuito fino ai 16 anni) consentirà l’accesso agli eventi in tutta la Svizzera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.