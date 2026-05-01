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Canton Ticino

Festa danzante 2026: il Ticino si muove tra spettacoli e partecipazione

Dal 6 al 10 maggio torna la Festa danzante: oltre 40 città coinvolte, con Lugano cuore dell’evento. In Ticino performance, workshop e party tra Mendrisiotto, Locarno e Ascona

Generico 27 Apr 2026

Sta per alzarsi il sipario sulla 21ª edizione della Festa danzante, in programma dal 6 al 10 maggio 2026. Un evento diffuso che coinvolgerà oltre quaranta città e comuni in tutta la Svizzera, trasformando spazi urbani, musei e teatri in palcoscenici aperti alla danza in tutte le sue forme.

Cinque giorni all’insegna del movimento, dell’inclusione e della condivisione, con performance, laboratori, corsi e momenti di festa pensati per un pubblico ampio: famiglie, giovani, professionisti e semplici curiosi.

In Ticino la manifestazione attraverserà sei località – Ascona, Chiasso, Lugano, Locarno, Mendrisio (con Ligornetto) e Montagnola – con Lugano cuore pulsante del programma. Qui e negli altri centri coinvolti si alterneranno appuntamenti in luoghi simbolici come il LAC e il Teatro Foce, ma anche parchi, piazze e musei, a conferma della volontà di portare la danza fuori dagli spazi tradizionali.

Il programma si apre il 6 e 7 maggio nel Mendrisiotto con due appuntamenti “Dance on Tour”: un workshop inclusivo al Museo Vincenzo Vela e la performance “Le Cycle” nei giardini del m.a.x. museo. Venerdì 8 maggio sarà la volta di Lugano, con performance immersive al Parco Ciani e un party balcanico allo Studio Foce.

Sabato 9 maggio la festa si estenderà tra Lugano e Locarno con workshop, corsi e creazioni partecipative, fino alla piattaforma EXTRA_G al Teatro Foce. Gran finale domenica 10 maggio tra Ascona, Locarno e Mendrisio, con performance site specific e momenti tra arte e musica dal vivo.

In Ticino sono previsti 11 spettacoli, 2 workshop, corsi di danza e due party. Un pass da 25 franchi (gratuito fino ai 16 anni) consentirà l’accesso agli eventi in tutta la Svizzera.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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