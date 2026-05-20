Festa del Canile a Busto Arsizio, una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe
Domenica 31 maggio, dalle 12:00 alle 18:00 in via Canale 23, il Canile apre le porte a una giornata di divertimento per tutta la famiglia. Tra sfilate dei cani, mercatini, buon cibo, dimostrazioni, i visitatori potranno sostenere concretamente gli ospiti pelosi della struttura
Domenica 31 maggio dalle ore 12:00 alle 18:00, si terrà la “Festa del Canile! di Busto Arsizio”, in via Canale 23.
L’iniziativa, organizzata con l’obiettivo di sostenere gli ospiti della struttura, prevede una giornata ricca di attività per tutta la famiglia.
Tra i principali appuntamenti:
Buon cibo: salamelle, patatine e opzioni di cucina vegana per tutti i gusti.
Mercatini: di cibo e oggettistica per grandi e piccoli.
Sfilata dei Cani: una sfilata non competitiva per celebrare i nostri amici a 4 zampe.
Dimostrazione Operativa:dimostrazione pratica di rilevazione droga ed esplosivi con cane operativo, a cura di Eliana Di Ferrante – Kairos K9.
Educazione e Consigli Pratici: incontro con Cristina Camarda, educatrice cinofila di II livello SIUA, istruttrice esperta in rieducazione comportamentale e tecnico di ricerca olfattiva (progetto Cinofeel), nonché responsabile della parte rieducativa presso il Canile Municipale e il Rifugio Elia di Busto Arsizio. Sarà a disposizione dei cittadini per rispondere a domande e guidarli in alcuni esercizi con il proprio cane.
Foto Professionale:sarà presente una fotografa specializzata per scattare una foto professionale con il proprio cane.
Tutti i proventi della giornata saranno devoluti agli ospiti pelosi del canile.
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