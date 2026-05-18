Festa del motocross al Ciglione di Malpensa: dai primi passi sulle due ruote ai trionfi tricolori dei talenti locali

Il crossodromo “Il Ciglione” di Cardano al Campo ha vissuto una di quelle parate sportive destinate a lasciare il segno, confermandosi non solo come un tracciato storico e selettivo, ma come una vera e propria fucina di passioni. La tappa della selettiva Nord-Ovest del Campionato Italiano Motocross Junior ha infatti regalato uno spettacolo a tutto tondo, capace di unire l’agonismo dei campioni di domani alla purezza delle prime volte in sella.

Galleria fotografica Festa del motocross al Ciglione di Malpensa 4 di 8

Il fine settimana orchestrato dal Motoclub Malpensa ha avuto il suo cuore pulsante anche nella bellissima iniziativa dei “Primi Passi”. Uno spazio interamente dedicato ai bambini e alle bambine desiderosi di accostarsi per la prima volta al mondo delle ruote tassellate, seguiti da tecnici federali in totale sicurezza. Questa attività promozionale ha rappresentato la cornice ideale per l’evento, mostrando il lato più bello dello sport: la base che cresce e si diverte, proprio all’ombra del grande cancelletto di partenza che ha visto darsi battaglia i migliori talenti del panorama giovanile.

I piloti in gara hanno dovuto fare i conti con un tracciato dai due volti, modificatosi radicalmente a causa del meteo: fangoso e pesante nelle prime battute del sabato, duro e decisamente veloce nella giornata di domenica. Condizioni che hanno esaltato la tecnica e la grinta dei portacolori dei club varesini.

Una menzione speciale la merita la straordinaria domenica vissuta dalla famiglia Riganti, originaria di Caronno Varesino e in pista per il Manetta Team. Tre fratelli capaci di conquistare tre podi in tre diverse categorie. Il successo più nitido è arrivato nei Debuttanti per merito del più piccolo, Ludovico Riganti, imprendibile su Yamaha in entrambe le manche della domenica, concluse con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori che gli è valso il successo assoluto. Nella 85 Senior, ottima piazza d’onore generale per Pietro Riganti, splendido vincitore della frazione mattutina, mentre nella classe 125 il maggiore dei tre, Edoardo Riganti, ha agguantato un prezioso terzo posto finale al termine di un forcing tutto cuore nella seconda manche.

La classe 125 ha visto brillare anche la stella di Bertram Thorius. L’alfiere del Motoclub Somma Lombardo ha confermato il suo feeling eccezionale con il tracciato cardanese, firmando la pole position e ribadendo la propria superiorità la domenica grazie a una doppietta spettacolare in sella alla sua Fantic. L’elevato numero di iscritti nella ottavo di litro ha reso necessaria la creazione di due gruppi di merito: nel Gruppo B la contesa è stata vibrante, con le singole frazioni che hanno visto i successi parziali di Gabriel Milli e Tommaso Piola, ma alla fine a fare festa sul gradino più alto del podio è stato Andrea Martelli (Motoclub Berbenno).

A completare i sorrisi del movimento locale ci hanno pensato Federico Volpe, autore di una bella vittoria in Gara 1 nella 85 Junior conclusa al secondo posto assoluto, e Jacopo Pioggia, che ha stampato un bellissimo primo posto nella manche d’apertura dei Cadetti 65 prima di essere fermato da un ritiro meccanico nella sfida decisiva.