Festa del Paese a Buguggiate tra religiosità, divertimento per le famiglie, mostre e fuochi d’artificio

Pro Loco Buguggiate presenta la Festa del Paese 2026, in programma dal 7 all’11 maggio a Buguggiate, cinque giorni di appuntamenti religiosi, culturali, gastronomici e di intrattenimento pensati per coinvolgere tutte le età. La manifestazione, che animerà diversi luoghi del paese tra oratorio, chiese, sedi associative e spazi pubblici, gode del patrocinio del Comune di Buguggiate e del sostegno di BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Obiettivo Cultura e Fotoclub La Focale e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per fare vivere il paese.

«Durante l’intero anno portiamo avanti numerose iniziative per il paese, molte delle quali rese possibili grazie alle risorse raccolte con le nostre manifestazioni. Ogni evento, ogni momento di aggregazione e ogni contributo ricevuto si trasformano così in opportunità, servizi e occasioni di crescita per tutta Buguggiate, – spiega il presidente della Pro Loco, Marco Martignoni. – Questo è lo spirito con cui lavoriamo, collaborando anche per sostenere alcune attività della Parrocchia di Buguggiate dedicate ai più giovani e alle famiglie. Crediamo infatti che investire nei ragazzi significhi investire nel futuro della nostra comunità. Il nostro impegno come Pro Loco non si limita all’organizzazione di eventi, ma vuole essere un sostegno concreto alla comunità durante tutto l’anno. Nel periodo pasquale abbiamo contribuito all’iniziativa caritativa quaresimale decisa dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza a favore di ABAD, associazione nata a Buguggiate che offre opportunità lavorative a persone con disabilità e fragilità ».

Diego Trogher, vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «È proprio quando persone, associazioni, istituzioni e realtà economiche scelgono di collaborare che nascono i risultati più importanti e duraturi. Come Bcc crediamo profondamente nella forza della cooperazione: lavorare assieme vuol dire creare opportunità, sostenere il territorio e costruire un futuro più solido per tutta la comunità. I traguardi migliori, infatti, sono sempre quelli raggiunti insieme. E’ con questo spirito che abbiamo voluto aprire la filiale di Buguggiate per ospitare una mostra dedicata alle bellezze del nostro territorio: un modo concreto per trasformare uno spazio bancario in un luogo aperto alla comunità, capace di promuovere cultura, identità locale e occasioni di incontro tra cittadini».

Il via ufficiale della Festa del Paese di Buguggiate sarà, infatti, giovedì 7 maggio alle 19.00 nella sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate di Buguggiate, con l’inaugurazione della mostra del fotografo Walter Capelli dal titolo “Attraverso il limite”, seguita da un rinfresco. L’esposizione ha aperto i battenti il 5 maggio e sarà visitabile fino all’8 maggio negli orari di apertura della banca. In serata, alle 21.00, in Chiesa Parrocchiale “lectio su Atti degli Apostoli” serata di meditazione.

Venerdì 8 maggio alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Vittore. In serata ci si sposterà all’oratorio: alle 19.00 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 20.00 spazio al benessere con una sessione di yoga per il viso, pratica naturale che tonifica, distende e illumina il volto attraverso esercizi mirati e respirazione consapevole. Dalle 21.30 l’oratorio si trasformerà nel punto di ritrovo dei giovani con il dj set di Tommaso Colombo accompagnato da long drink.



Sabato 9 maggio sarà una giornata ricchissima di eventi. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, presso la chiesetta di San Giovanni, Obiettivo Cultura proporrà Eau de Fleurs, esperienza sensoriale con mostra di acquerelli di Cristina Rubinato. Nel pomeriggio, dalle 14.30, spazio ai bambini con scivoli gonfiabili e tappeti elastici. Dalle 15.00 alle 19.00, nella sede del Fotoclub La Focale in via Trieste 35, sarà visitabile la mostra collettiva Humans. Alle 15.30 arriveranno le Campanitas con animazione per i più piccoli, seguite alle 16.30 dalla merenda dedicata ai bambini.

Alle 17.00 è previsto un tour storico del paese guidato da Lorenzo Carabelli. Alle 18.30 aperitivo per tutti, mentre alle 19.00 riaprirà lo stand gastronomico in oratorio con piatto speciale: pizzoccheri. Gran finale musicale alle 21.00 con il gruppo Completamente Nucleari, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. (nella foto d’apertura)

Domenica 10 maggio inizierà alle 10.00 con la celebrazione della Santa Messa solenne e l’accensione del fuoco dei Martiri. Sarà aperta per tutta la giornata, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, la mostra Eau de Fleurs alla chiesetta di San Giovanni. Alle 11.00 doppio appuntamento con giochi gonfiabili per i più piccoli e bancarelle artigianali. Alle 12.30 lo stand gastronomico offrirà una maccheronata gratuita proposta dal Bar Giardino. Nel pomeriggio, alle 14.30, l’Associazione Anziani organizzerà un torneo di burraco presso il centro anziani, mentre il Dart Team Beta proporrà un’esibizione di freccette con pedane aperte anche al pubblico.

Alle 15.00 spazio all’intrattenimento per bambini con Sportsparty Come on, Let’s go! di FantasiAnimazione e, in parallelo, sarà visitabile la mostra fotografica del Fotoclub La Focale. Alle 17.00 andrà in scena Corpo Libero in Campo a cura di Francesca Buzzetti. Alle 18.00 si terrà la premiazione della caccia al tesoro organizzata da La Focale, seguita alle 18.30 dall’aperitivo.

Alle 19.30 riaprirà lo stand gastronomico insieme all’intrattenimento musicale de “Il cantautore errante” con Luca Marino. Alle 21.00 chiusura con lo spettacolo di Marzio Fioratti “tra bolle e fuoco” e a seguire spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo del paese.

La Festa del Paese 2026 si concluderà lunedì 11 maggio: alle 20.30 recita del Santo Rosario e la Santa Messa solenne con le associazioni di Buguggiate.

QUI TUTTO IL PROGRAMMA DELLA FESTA

«La festa del paese è il momento più bello per ritrovarsi, riscoprire il valore delle nostre tradizioni e vivere insieme quello spirito di comunità che ci rende speciali. È un’occasione per stare insieme con semplicità, condividere momenti di gioia e rafforzare quei legami che rendono il nostro paese una grande famiglia, – conclude Martignoni. Invitiamo tutti a partecipare, perché ogni presenza è importante e contribuisce a rendere questa festa ancora più viva e sentita e ci aiuta ad aiutare gli altri. Ritrovarsi, in questo caso, significa anche sostenersi a vicenda, aiutarsi e guardare al futuro con fiducia. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la nostra comunità, le nostre radici e la voglia di costruire, uniti, nuovi momenti di festa e condivisione».