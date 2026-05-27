Festa della Lombardia, premiate anche scuole e personalità del Varesotto
A Palazzo Pirelli la premiazione del concorso scolastico dedicato alla Lombardia, mentre venerdì saranno consegnate le Rosa Camuna. Tra i riconoscimenti anche una scuola di Busto Arsizio e diversi nomi legati alla provincia di Varese
Regione Lombardia celebra la Festa della Lombardia con una due giorni di eventi tra Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, mettendo al centro scuole, territorio ed eccellenze lombarde.
Si parte giovedì 28 maggio con la premiazione del concorso scolastico dedicato alla storia, alla cultura e ai valori della Lombardia. All’iniziativa hanno partecipato cinque scuole primarie e quattro scuole secondarie di primo grado, coinvolgendo complessivamente 395 studenti. Tra gli istituti premiati compare anche il Varesotto: la scuola primaria “Chicca Gallazzi” di Busto Arsizio, appartenente alla cooperativa sociale “Nicolò Rezzara”, che ha ottenuto un riconoscimento in graduatoria con le classi 5A e 5B.
Alle scuole vincitrici saranno assegnati premi fino a 5mila euro. “Con i loro lavori i ragazzi che hanno partecipato al concorso hanno dimostrato una cosa importante: che questa storia continua – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Viviamo in un tempo velocissimo, dove tutto cambia continuamente e dove spesso si pensa che il futuro conti più delle radici. Io, invece, credo il contrario: più il mondo corre, più è importante sapere da dove partiamo”.
Venerdì 29 maggio sarà invece il momento della consegna dei Premi Rosa Camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia. Tra i premiati figurano anche diversi nomi legati alla provincia di Varese: Dino Meneghin, premiato per “Impegno e Passione Sportiva”, il designer Marcello Morandini, Carlo Candiani, il giornalista Gianni Spartà e i Carabinieri di Monteviasco.
La Festa della Lombardia proseguirà poi in piazza Città di Lombardia con stand e iniziative aperte al pubblico dedicate alle eccellenze del territorio, dal mondo agricolo alle associazioni, passando per cultura, artigianato e attività di primo soccorso.
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