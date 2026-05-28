Festa della Lombardia: tra le scuole premiate in regione anche la “Chicca Gallazzi” di Busto Arsizio

La scuola dell’infanzia “Chicca Gallazzi” di Busto Arsizio tra le protagoniste della prima edizione del concorso dedicato alla Festa della Lombardia promosso dal Consiglio regionale. L’istituto bustocco, gestito dalla cooperativa sociale “Nicolò Rezzara”, è stato inserito tra le scuole premiate nella sezione dedicata alle primarie, ricevendo un riconoscimento da 500 euro per il lavoro presentato sul tema dell’identità lombarda.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Pirelli alla presenza del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha invitato gli studenti a «continuare a fare domande» e a coltivare curiosità e partecipazione civica. In totale hanno partecipato nove scuole lombarde tra primarie e secondarie di primo grado, coinvolgendo quasi 400 studenti.

Il concorso chiedeva agli alunni di raccontare la Lombardia attraverso storia, tradizioni, cultura e valori del territorio. I progetti premiati hanno spaziato dal teatro al coding, passando per attività multimediali, escape room educative e percorsi artistici.

Per la sezione delle scuole primarie la vittoria è andata alla scuola primaria di Palestro, in provincia di Bergamo, mentre la scuola bustocca è comparsa tra gli istituti selezionati dalla giuria insieme ad altre realtà delle province di Lecco e Monza Brianza.