Festa della Lombardia: venerdì 29 maggio cerimonia per il conferimento dei Premi Rosa Camuna

Si celebra domani venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia.

I premi saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana, e da quello del Consiglio regionale, Federico Romani.

Foto, motivazioni e aggiornamenti della cerimonia del Premio Rosa camuna 2026 al link https://www.lombardianotizie.online/rosa-camuna-2026/ che sarà aggiornato a partire dalle ore 11.30.

Festa della Lombardia, una giornata aperta a tutti: dalle 9 alle 16, piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale.

Tra gli appuntamenti previsti:

l’area Campagna Amica di Coldiretti con aziende agricole lombarde e prodotti del territorio;

la partecipazione della Fondazione Exodus, che intorno alle 12 proporrà un flashmob con i ragazzi coinvolti nei percorsi educativi;

realtà impegnate nella valorizzazione delle tradizioni artigianali;

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che proporrà dimostrazioni pratiche di primo soccorso con manichini e simulazioni di utilizzo del defibrillatore.

Lumbardialett, i dialetti come patrimonio identitario – Spazio anche al progetto ‘Lumbardialett’, dedicato alla valorizzazione dei dialetti lombardi come elemento identitario del territorio. Durante la giornata i visitatori potranno partecipare attivamente all’iniziativa contribuendo alla raccolta di parole, espressioni e testimonianze legate alla memoria e alla cultura delle comunità locali attraverso un apposito form online. Prevista anche la distribuzione di gadget dedicati.

Rosa camuna 2026, 220 candidature per la massima onorificenza regionale – Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza insieme ai presidenti dei gruppi consiliari secondo quanto previsto dal regolamento. Sono stati assegnati 5 Premi Rosa camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.

Premi Rosa camuna (Consiglio regionale)

Chiara Mocchi (Bergamo) Stefano Simonetta (Milano) Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano) Ragazzi On The Road APS (Bergamo) Danilo Guerini Rocco

Menzioni del Consiglio regionale

Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova) Marco Cariboni (Lecco) Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo) Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio) Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza) Associazione Giovani Idee (Bergamo) Casa Testori Associazione culturale (Milano) Gianmario Lesmo (Bergamo) YouSport ASD APS (Milano) Il Melograno (Milano)

Premi speciali del Presidente

Silvio Garattini (Bergamo) Nicoletta Manni (Milano)

Premi tematici del Presidente

Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia) Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano) Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia) Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia) Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia) Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia) Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese) Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)

Menzioni del Presidente