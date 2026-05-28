Festa della Lombardia: venerdì 29 maggio cerimonia per il conferimento dei Premi Rosa Camuna
Tra i varesini premiati Dino Meneghin, i carabinieri di Monteviasco, Carlo Candiani e Gianni Spartà
Si celebra domani venerdì 29 maggio la Festa della Lombardia, appuntamento dedicato all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio. Momento centrale della giornata sarà la cerimonia di conferimento dei Premi Rosa camuna, la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia, affiancata da eventi e iniziative aperte al pubblico in piazza Città di Lombardia.
I premi saranno consegnati dal presidente Attilio Fontana, e da quello del Consiglio regionale, Federico Romani.
Foto, motivazioni e aggiornamenti della cerimonia del Premio Rosa camuna 2026 al link https://www.lombardianotizie.online/rosa-camuna-2026/ che sarà aggiornato a partire dalle ore 11.30.
Festa della Lombardia, una giornata aperta a tutti: dalle 9 alle 16, piazza Città di Lombardia ospiterà stand, attività e iniziative dedicate alle eccellenze del territorio, con la partecipazione di realtà del mondo agricolo, associativo, culturale e sociale.
Tra gli appuntamenti previsti:
- l’area Campagna Amica di Coldiretti con aziende agricole lombarde e prodotti del territorio;
- la partecipazione della Fondazione Exodus, che intorno alle 12 proporrà un flashmob con i ragazzi coinvolti nei percorsi educativi;
- realtà impegnate nella valorizzazione delle tradizioni artigianali;
- AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che proporrà dimostrazioni pratiche di primo soccorso con manichini e simulazioni di utilizzo del defibrillatore.
Lumbardialett, i dialetti come patrimonio identitario – Spazio anche al progetto ‘Lumbardialett’, dedicato alla valorizzazione dei dialetti lombardi come elemento identitario del territorio. Durante la giornata i visitatori potranno partecipare attivamente all’iniziativa contribuendo alla raccolta di parole, espressioni e testimonianze legate alla memoria e alla cultura delle comunità locali attraverso un apposito form online. Prevista anche la distribuzione di gadget dedicati.
Rosa camuna 2026, 220 candidature per la massima onorificenza regionale – Il Consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza insieme ai presidenti dei gruppi consiliari secondo quanto previsto dal regolamento. Sono stati assegnati 5 Premi Rosa camuna e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.
Premi Rosa camuna (Consiglio regionale)
- Chiara Mocchi (Bergamo)
- Stefano Simonetta (Milano)
- Gian Marco Moratti (alla memoria) (Milano)
- Ragazzi On The Road APS (Bergamo)
- Danilo Guerini Rocco
Menzioni del Consiglio regionale
- Giovanni “Nanni” Rossi (Mantova)
- Marco Cariboni (Lecco)
- Kika Mamoli e Arnaldo Minetti (alla memoria) (Bergamo)
- Associazione “Amici di Claudio” (Sondrio)
- Monza Marathon Team ASD (Monza e Brianza)
- Associazione Giovani Idee (Bergamo)
- Casa Testori Associazione culturale (Milano)
- Gianmario Lesmo (Bergamo)
- YouSport ASD APS (Milano)
- Il Melograno (Milano)
Premi speciali del Presidente
- Silvio Garattini (Bergamo)
- Nicoletta Manni (Milano)
Premi tematici del Presidente
- Gerry Scotti – Premio “Visioni Contemporanee” per lo Spettacolo (Pavia)
- Sveva Casati Modignani – Premio “Stile e Narrazione” all’Identità Letteraria (Milano)
- Matteo Sordo – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale
- Marco Bonometti – Premio “Ingegno e Valore” all’Eccellenza Imprenditoriale (Brescia)
- Saverio Gaboardi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)
- Alessandro Azzi – Premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale (Brescia)
- Vincenzo Cimino – Premio “Valore Comunità” per Inclusione e Welfare
- Evaristo Beccalossi (alla memoria) – Premio alla memoria (Brescia)
- Dino Meneghin – Premio “Energia in Movimento” per Impegno e Passione Sportiva (Milano / Varese)
- Giorgio Lotti – Premio “Sguardi d’Autore” per l’Arte Fotografica (Milano)
Menzioni del Presidente
- Croce Verde Bosisio ODV (Lecco)
- Carabinieri di Monteviasco (Varese)
- Pier Luigi Pizzaballa (Bergamo)
- Marcello Morandini (Varese)
- Osservatorio Metropolitano (Milano)
- Legacoop Lombardia (Milano)
- Carlo Candiani (Varese)
- Gianni Spartà (Varese)
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