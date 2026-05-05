Festa della mamma a 161 metri d’altezza: Palazzo Lombardia apre il Belvedere
Domenica 10 maggio apertura straordinaria del 39esimo piano. Tra le iniziative per le famiglie anche sessioni di make-up gratuito e un photo booth panoramico
Una prospettiva mozzafiato sulla città per festeggiare tutte le mamme. Domenica 10 maggio, in occasione della loro festa, la Regione apre le porte di Palazzo Lombardia, offrendo la possibilità di salire fino al Belvedere Berlusconi per ammirare lo skyline milanese da uno dei punti più alti e suggestivi della metropoli.
Visite gratuite e scatti ricordo
Nonostante le previsioni meteo incerte, il programma della giornata promette di regalare un’esperienza speciale. Il 39esimo piano sarà accessibile dalle ore 10:00 alle 18:00. Per l’occasione, è stato allestito un esclusivo photo booth dove le famiglie potranno scattare una foto ricordo con lo sfondo dei grattacieli di Milano. Come di consueto per queste aperture istituzionali, l’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione online.
Un momento di relax: make-up personalizzato
Oltre alla vista panoramica, la Regione ha pensato a una coccola dedicata proprio alle mamme. Nel foyer al piano terra (accessibile dallo Spazio NP), saranno allestite dieci postazioni dove professionisti del settore offriranno brevi sessioni di make-up personalizzato. Un modo per unire la visita culturale a un momento di benessere e cura di sé.
Info utili e prenotazioni
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi sul portale Experience di Regione Lombardia, selezionando la data e la fascia oraria desiderata: https://experience.regione.lombardia.it/it/belvedere-experience-festa-della-mamma-37?path=belvedere-experience-festa-della-mamma-37
Ecco alcune indicazioni pratiche:
Accessibilità: è previsto un accesso prioritario per donne in gravidanza e persone con disabilità.
Minori: per i bambini accompagnati non è richiesta la registrazione individuale.
Animali: l’ingresso non è consentito, fatta eccezione per i cani guida.
L’iniziativa si inserisce nel ciclo di aperture straordinarie della sede regionale, volte a rendere i luoghi dell’istituzione sempre più fruibili e vicini ai cittadini in occasione delle ricorrenze più sentite.
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