Festa della Mamma al Pirellone, tutto esaurito per il Belvedere: 3mila prenotazioni in pochi giorni

Tutto esaurito in pochi giorni per le iniziative organizzate da Regione Lombardia in occasione della Festa della Mamma. Domenica 10 maggio Palazzo Lombardia aprirà le sue porte con una giornata dedicata alle mamme tra benessere, make-up e la possibilità di salire gratuitamente al Belvedere Berlusconi, al 39esimo piano del grattacielo milanese. Le prenotazioni hanno già raggiunto quota 3mila adesioni.

Dalle 10 alle 18 il cuore istituzionale della Regione si trasformerà in uno spazio dedicato alla cura personale e al tempo da dedicare a sé stesse.

Al piano terra del palazzo, nel foyer davanti allo Spazio Np, saranno allestite dieci postazioni dedicate alla valorizzazione dell’immagine personale.

A seguire le partecipanti saranno gli studenti e gli ex allievi della MBA Making Beauty Academy di Milano, che offriranno gratuitamente consigli di make-up e armocromia. Ogni sessione durerà circa dieci minuti e comprenderà un’analisi del viso, dell’incarnato, del colore degli occhi e dei capelli, con suggerimenti pratici replicabili anche a casa.

Tra le iniziative più richieste c’è stata la salita al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, a oltre 160 metri di altezza.

Qui le mamme potranno scattarsi un selfie panoramico sulla città all’interno di un photo booth allestito per l’occasione. Proprio l’accesso al Belvedere ha registrato il tutto esaurito con 3mila prenotazioni raccolte in pochi giorni.

Nel frattempo Regione Lombardia ha annunciato anche la proroga della mostra “Home Fairy Home”, dedicata al mondo delle Winx.

L’esposizione, ospitata nello spazio IsolaSET in piazza Città di Lombardia, resterà visitabile gratuitamente fino al 21 maggio dopo aver già registrato 2.600 visitatori al 7 maggio.

La mostra propone oltre cento opere tra installazioni, prototipi e percorsi multimediali immersivi ispirati alle celebri fatine nate dal cartone animato italiano conosciuto in tutto il mondo.

L’area giochi a tema Winx allestita all’esterno della mostra rimarrà invece aperta fino al 30 settembre.