Festa della Repubblica a Santa Caterina: musica e riconoscimenti a Sindache e Maestri del Lavoro

Martedì 2 giugno il suggestivo monastero sul Lago Maggiore ospita le celebrazioni provinciali con il concerto dell’Orchestra Cameristica e la premiazione delle amministratrici locali e dei nuovi Maestri del Lavoro varesini

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno si prepara a fare da splendida cornice alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Martedì 2 giugno 2026, a partire dalle ore 16:30, il celebre monastero a strapiombo sul Verbano ospiterà un evento speciale che unisce tre importanti ricorrenze: l’anniversario della Repubblica Italiana, l’80° anniversario del voto alle donne e il cammino verso il Centenario della Provincia di Varese (1927-2027).

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra la Prefettura e l’ente di Villa Recalcati, vedrà la partecipazione del Prefetto Salvatore Pasquariello, del Presidente della Provincia Marco Magrini e delle principali autorità del territorio. Un momento di condivisione istituzionale aperto alla cittadinanza per riflettere sui valori fondanti della nostra comunità nazionale e locale.

Il programma del pomeriggio tra istituzioni e musica

Il pomeriggio prenderà il via alle 16:30 con l’accoglienza degli ospiti e i saluti di benvenuto. Alle 17:00, dopo le note solenni dell’Inno nazionale che apriranno ufficialmente la cerimonia, prenderanno il via i momenti centrali della giornata.

Ad arricchire l’appuntamento sarà l’esibizione dell’Orchestra Cameristica di Varese, diretta dal Maestro Fabio Bagatin. L’ensemble proporrà il concerto “Da Vivaldi a Britten: un viaggio raffinato tra epoche, stili e suggestioni della grande musica per Archi”, offrendo una colonna sonora di alto livello culturale in uno dei luoghi più suggestivi del Varesotto.

Omaggio alle amministratrici e ai Maestri del Lavoro

La celebrazione di quest’anno assumerà un significato profondo grazie a due importanti cerimonie di consegna di riconoscimenti pubblici. La prima sarà dedicata alle 23 donne Sindaco dei comuni della Provincia di Varese. Un omaggio promosso proprio in occasione degli 80 anni dal suffragio universale femminile, inteso come riconoscimento simbolico del costante impegno e della dedizione delle amministratrici nella gestione delle comunità locali.

Successivamente, i riflettori si accenderanno sui 15 Maestri del Lavoro della Provincia di Varese. Si tratta di cittadini del territorio che sono stati insigniti della prestigiosa Stella al Merito del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica, premiati per la loro laboriosità, perizia e condotta morale nei rispettivi ambiti professionali.

I saluti finali e la foto istituzionale

La manifestazione si avvierà alla conclusione intorno alle ore 18:30 con i saluti finali dei rappresentanti delle istituzioni. A suggellare la giornata di festa sarà la tradizionale foto istituzionale sul piazzale dell’Eremo, con tutti i protagonisti di questo doppio omaggio al merito e all’impegno civile.