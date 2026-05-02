Festa della Repubblica condivisa: Castano, Turbigo e Robecchetto insieme per il 2 Giugno

Sarà una Festa della Repubblica condivisa quella in programma martedì 2 giugno tra i Comuni di Castano Primo, Turbigo e Robecchetto con Induno. Le tre amministrazioni hanno infatti organizzato una cerimonia congiunta che si terrà a partire dalle 15.30 a Robecchetto con Induno, con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri “N. Tramonti – M. Crosta” di Lonate Pozzolo.

Un momento istituzionale ma anche di comunità, che vedrà la presenza di autorità, associazioni e rappresentanze dei diversi territori coinvolti, unite per celebrare una delle ricorrenze più significative della storia repubblicana.

La cerimonia prenderà il via alle 15.30 in piazza Primo Candiani con il ritrovo dei Corpi d’Arma, delle autorità e dei gruppi partecipanti.

Alle 16 è prevista la sfilata commemorativa, seguita dal saluto alle autorità. Il corteo proseguirà poi fino a piazza Libertà, dove alle 17 si terrà un secondo momento simbolico con la deposizione della corona d’alloro in memoria dei Caduti e dei Dispersi di Robecchetto e Malvaglio.

A seguire sono in programma l’esecuzione dell’Inno nazionale e l’alzabandiera, accompagnati dagli interventi delle autorità presenti.

La cerimonia sarà arricchita anche dalla partecipazione dei corpi musicali del territorio: “La Cittadina” di Turbigo, “Santa Cecilia” di Castano Primo e la Fanfara dei Bersaglieri, che contribuiranno a scandire i diversi momenti della celebrazione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra i Comuni e vivere in modo unitario una ricorrenza che richiama i valori fondanti della Repubblica.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per coinvolgere la comunità e mantenere viva la memoria storica.