Festa dell’Ascensione in Svizzera: chiusa la dogana di Brogeda e modifiche alla viabilità sulla A9

Domani giovedì 14 maggio, in occasione della festività dell’Ascensione in Svizzera, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma alcune modifiche alla viabilità per limitare il rischio di forti congestionamenti verso il confine.

Per l’intera giornata resterà chiusa la dogana commerciale di Como Brogeda. Una situazione che potrebbe provocare lunghe code di mezzi pesanti in attesa della riapertura delle attività doganali prevista per la mattina di venerdì 15 maggio.

Deviazione di carreggiata per agevolare il traffico

Per evitare paralisi del traffico tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero, Autostrade per l’Italia ha annunciato l’installazione di una deviazione di carreggiata, concordata con il Compartimento Polizia Stradale della Lombardia e con il supporto delle forze territoriali della Polizia di Como.

L’obiettivo è quello di favorire il passaggio delle automobili, spesso penalizzate dalla presenza dei mezzi pesanti in coda in prossimità della dogana.

Svincoli chiusi il 15 maggio

Contestualmente, per limitare la formazione di ulteriori accodamenti, dalle 4 alle 14 di venerdì 15 maggio – e comunque fino al termine dei provvedimenti di regolazione del traffico – saranno chiusi alcuni svincoli della A9.

Nel dettaglio:

chiuso lo svincolo di Lomazzo nord in entrata verso Chiasso;

chiuso lo svincolo di Fino Mornasco in entrata sia verso Lainate sia verso Chiasso;

chiusa anche l’uscita di Fino Mornasco per chi proviene da Lainate.

Per chi è diretto verso Chiasso, Autostrade consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina oppure di entrare in A9 allo svincolo di Turate.

Per chi viaggia verso Lainate, l’alternativa suggerita è l’ingresso a Lomazzo nord.

Limitazioni anche sulla A59 Tangenziale di Como

Saranno inoltre chiusi, per i veicoli provenienti da Lainate, anche i rami di allacciamento tra A9 e A59 Tangenziale di Como in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A9 verso Chiasso e uscire allo svincolo di Como Centro.

Possibili disagi al traffico

Le limitazioni sono state predisposte per cercare di contenere i disagi legati all’elevato numero di mezzi pesanti diretti verso il confine svizzero durante la chiusura della dogana commerciale.

Automobilisti e trasportatori sono invitati a programmare con attenzione gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti sulla viabilità.