Festa delle Associazioni a Carnago: concerto della Big Band il 24 maggio
L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Carnago coinvolgerà numerose associazioni del territorio in una giornata aperta alla comunità
Musica dal vivo, associazioni e attività aperte al pubblico animeranno Carnago domenica 24 maggio in occasione della Festa delle Associazioni. Protagonista del pomeriggio sarà la Big Band dell’associazione La Verdi Musica APS, attesa in piazza Falcone e Borsellino alle 17.30 per un concerto a ingresso libero.
L’evento è organizzato dalla Pro Loco Carnago APS in collaborazione con le associazioni del paese e con il patrocinio del Comune di Carnago e di Regione Lombardia.
Sul palco i ragazzi della Big Band
La formazione musicale de La Verdi Musica APS porterà a Carnago un repertorio dal vivo eseguito dai giovani musicisti dell’associazione.
Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere a esibizioni musicali e provare direttamente gli strumenti nello stand dedicato all’iniziativa “I colori della musica”.
Una giornata dedicata alle associazioni
La Festa delle Associazioni coinvolgerà numerose realtà del territorio carnaghese, impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e di volontariato. L’appuntamento vuole essere un momento di incontro e partecipazione aperto a tutta la comunità, con attività distribuite nel corso della giornata.
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