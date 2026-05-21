Festa di Santa Maria 2026: tre giorni di musica, cucina e fuochi d’artificio al Parco Pratone

Dal 12 al 14 giugno Venegono Superiore si anima con la tradizionale festa patronale organizzata dalla Proloco e dal Gruppo Alpini: country dance, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari e spettacolo pirotecnico finale.

Tre giorni di festa, musica e buona cucina nel cuore di Venegono Superiore. Dal 12 al 14 giugno il Parco Pratone ospiterà la Festa di Santa Maria 2026, appuntamento tradizionale organizzato dalla Proloco e dal Gruppo Alpini locali con il patrocinio del Comune, che anche quest’anno promette un programma ricco e adatto a tutte le età.

Venerdì 12: si parte con il country

La festa prende il via venerdì 12 giugno con apertura alle 18.00 e aperitivo di benvenuto. Dalle 19.00 apriranno le cucine, mentre la serata sarà animata da una serata country dance con i Chaltrones. Il menù del venerdì avrà un’impronta americana, con piatti ispirati alla tradizione d’oltreoceano.

Sabato 13: burattini, bambini e Pinguini

Il sabato si apre nel pomeriggio con i laboratori per bambini alle 16.00, seguiti alle 17.30 dallo spettacolo di burattini della compagnia Pigliapupazzi. Dalle 19.00 si torna a tavola con un menù incentrato sul pulled pork. Il momento clou della serata arriverà alle 22.00 con il live show dei Pinguini Atomici, tributo dedicato ai Pinguini Tattici Nucleari.

Domenica 14: la messa, i mercatini e i fuochi

La giornata conclusiva inizia nel segno della tradizione religiosa: alle 10.00 è in programma la processione dalla Chiesa di Santa Maria verso il Parco Pratone, seguita alle 10.30 dalla Santa Messa all’aperto e alle 11.40 dall’esibizione del Gruppo Musicale di Venegono Superiore. Per tutta la domenica saranno aperti i mercatini hobbisti. Nel pomeriggio spazio alle Tigers di Olgiate C. con uno show delle cheerleader alle 17.30, seguito dal dj set di Dj Paolino dalle 18.00. Le cucine riapriranno alle 19.00 con la calamarata come piatto della domenica, prima del gran finale: lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22.00.

La cucina

Per tutta la durata della manifestazione sarà garantito il servizio al tavolo. Oltre ai piatti speciali di ogni serata, il menù propone focaccia con salamella, patatine, pasta al pomodoro o al pesto, cous cous vegano, carne alla griglia, polenta e zola, fritto misto e verdure al forno.