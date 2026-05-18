Festa doppia per i Crazy Bees: doppietta di titoli nel campionato Libertas

Le finali organizzate e disputate in casa portano in dote ben due titoli ai Crazy Bees Varese, club amatoriale che manda sul ghiaccio numerosi atleti della nostra provincia e che partecipa con tre squadre – una per categoria – ai campionati Libertas organizzati dall’omonimo ente di promozione sportiva.

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Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, sulla pista della Acinque Ice Arena, la formazione gialloazzurra si è imposta sia nella final four di Categoria A – quella di livello superiore – sia in quella della Categoria B. Nel primo caso le Api varesine hanno superato per 2-1 il Real Torino dopo i rigori: decisiva la rete di Consoli per Varese seguita dall’ennesima parata di Villani che ha regalato il successo ai padroni di casa. Una squadra dove si ritrovano molti nomi già visti al livello superiore con la maglia dei Mastini: da Teruggia a Cesarini, da Barban a Rotolo, da Suominen a Pirro e via dicendo.

Più netta invece l’affermazione nella finale di Categoria B: in questo caso i Crazy Bees hanno superato con un largo 5-1 i Fighters Milano campioni uscenti. Una vittoria del collettivo, con cinque marcatori differenti: Valli, Martignoni, Gottardello, Mascioni e Lescis.

La “scorpacciata” di hockey marchiato Libertas, però, non è ancora conclusa al palaghiaccio di via Albani: domenica prossima – 25 maggio – con la finale della categoria C, e anche in quel torneo i Crazy Bees schierano la propria formazione. Sognando un clamoroso tris.

Crazy Bees Cat. A

P: Claudio Trombetti, Micael Villani. D: Tommaso Mascioni, Matteo Gottardello, Matteo Cesarini, Nicola Barban, Mattia Macciachini, Nicolò Torchio. A: Ilkka Suominen, Samuele Piccinelli, Benedetto Pirro, Tommaso Teruggia, Giuliano Consoli, Lorenzo Broggi, Niccolò Mascioni, Stefano Tonetto, Jacopo Condonato, Luca Rotolo, Enrico Malacarne, Giacomo Lorioli, Marco Barausse, Yuri Martignoni.

Crazy Bees Cat. B

P: Claudio Trombetti, Micael Villani, Antonio Delaria; D: Tommaso Mascioni, Matteo Valli, Mirko Localzo, Sandro Cambitta, Davide Toniolo; A: Marco Barausse, Yuri Martignoni, Leon Pasternack, Jacopo Condonato, Niccolò Mascioni, Omar Cagnina, Luca Malnati, Florin Lecis, Matteo Gottardello.