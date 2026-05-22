Festa europea dei Parchi, due giorni di eventi tra Cantù, Solaro e Fino Mornasco con il Parco delle Groane

Escursioni guidate, laboratori ambientali, mongolfiera, giochi per bambini, street food, mercatini e spettacoli: il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea celebra la Festa europea dei Parchi con un ricco programma di iniziative in calendario sabato 23 e domenica 24 maggio.

Gli appuntamenti coinvolgeranno tre luoghi del territorio: Cantù, in località Fecchio; Solaro, nella sede del Parco in via della Polveriera, e Fino Mornasco, in via Cascina Emanuela Loi. Un fine settimana pensato per famiglie, bambini, camminatori e appassionati di natura, con proposte all’aria aperta e occasioni per conoscere meglio l’ambiente del Parco.

Due giornate a Cantù tra natura, giochi e mongolfiera

Il programma più ampio si svolgerà a Cantù, in località Fecchio, in via Plinio. Sabato 23 maggio sono previste escursioni guidate, laboratori di educazione ambientale, mongolfiera, bubble football, gonfiabili e street food.

Domenica 24 maggio la festa proseguirà con la camminata dei gruppi di cammino del Parco, nuovi laboratori di educazione ambientale, mongolfiera, bubble football, gonfiabili e proposte gastronomiche. Un’occasione per vivere il Parco in modo semplice e partecipato, unendo gioco, socialità e scoperta del territorio.

A Solaro laboratori, mercatino e teatro

Domenica 24 maggio anche Solaro sarà protagonista della Festa europea dei Parchi. Nella sede del Parco, in via della Polveriera 2, sono in programma laboratori artistici, un mercatino, una mostra fotografica e lo spettacolo teatrale “Tutto qui”.

L’appuntamento solarerà offrirà così un momento più raccolto ma ricco di contenuti, con attività pensate per valorizzare creatività, cultura e ambiente all’interno di uno dei luoghi simbolo del Parco delle Groane.

A Fino Mornasco incontro sull’ambiente

Sabato 23 maggio il programma farà tappa anche a Fino Mornasco, in via Cascina Emanuela Loi, con l’incontro “Quel senza piombo che conviene a tutti”, insieme a Enrico Bassi e Gloria Ramello.

L’iniziativa si inserisce nel calendario complessivo della festa, che punta a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi ambientali e a rafforzare il legame tra cittadini, natura e territorio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il QR code presente sulla locandina o contattare il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, con sede in via della Polveriera 2 a Solaro.