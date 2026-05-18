Festa, giochi e musicoterapia alla comunità Villa Comerio di Busto Arsizio
Circa 60 persone hanno partecipato alla seconda edizione della festa organizzata dalla comunità alloggio di via Palestro gestita dalla cooperativa sociale Codess
Un pomeriggio di festa, musica e inclusione nel giardino della comunità alloggio “Villa Comerio” di Busto Arsizio, dove sabato si è svolta la seconda edizione di “Festa in Villa”, iniziativa organizzata nella struttura di via Palestro 16 gestita dalla cooperativa sociale Codess.
All’evento hanno partecipato circa 60 persone tra residenti della comunità, operatori, familiari e cittadini, in un clima di convivialità e apertura al territorio.
Giochi, musica e swap party
Per tutta la durata della festa il giardino della villa si è trasformato in uno spazio di incontro con giochi, momenti musicali e anche uno swap party dedicato allo scambio di indumenti.
Uno dei momenti più attesi è stato quello delle 16.30, quando si è tenuta la prima esibizione pubblica di “Villa Sonora”, il gruppo musicale formato dai ragazzi e dalle ragazze residenti nella comunità.
Il progetto “Villa Sonora”
Il progetto nasce all’interno di un percorso di musicoterapia seguito dal maestro Roberto Pecorari e rappresenta un’esperienza ancora in evoluzione, costruita attraverso il lavoro e la partecipazione dei residenti.
«Siamo contente di questa iniziativa che ha visto coinvolta la comunità disabili – spiegano la coordinatrice della struttura Manuela Radin e l’educatrice referente territoriale Anna Benetazzo – La nostra intenzione è quella di trovare spazi e situazioni dove poter far esibire “Villa Sonora” perché è un progetto nel quale i ragazzi stanno mettendo molto impegno e passione».
Una comunità aperta al territorio
L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dalla comunità Villa Comerio per creare occasioni di socialità e inclusione, valorizzando capacità espressive, relazioni e partecipazione attiva delle persone ospitate nella struttura.
La festa ha rappresentato così non solo un momento ricreativo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il territorio cittadino.
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