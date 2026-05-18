Festa, giochi e musicoterapia alla comunità Villa Comerio di Busto Arsizio

Un pomeriggio di festa, musica e inclusione nel giardino della comunità alloggio “Villa Comerio” di Busto Arsizio, dove sabato si è svolta la seconda edizione di “Festa in Villa”, iniziativa organizzata nella struttura di via Palestro 16 gestita dalla cooperativa sociale Codess.

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All’evento hanno partecipato circa 60 persone tra residenti della comunità, operatori, familiari e cittadini, in un clima di convivialità e apertura al territorio.

Giochi, musica e swap party

Per tutta la durata della festa il giardino della villa si è trasformato in uno spazio di incontro con giochi, momenti musicali e anche uno swap party dedicato allo scambio di indumenti.

Uno dei momenti più attesi è stato quello delle 16.30, quando si è tenuta la prima esibizione pubblica di “Villa Sonora”, il gruppo musicale formato dai ragazzi e dalle ragazze residenti nella comunità.

Il progetto “Villa Sonora”

Il progetto nasce all’interno di un percorso di musicoterapia seguito dal maestro Roberto Pecorari e rappresenta un’esperienza ancora in evoluzione, costruita attraverso il lavoro e la partecipazione dei residenti.

«Siamo contente di questa iniziativa che ha visto coinvolta la comunità disabili – spiegano la coordinatrice della struttura Manuela Radin e l’educatrice referente territoriale Anna Benetazzo – La nostra intenzione è quella di trovare spazi e situazioni dove poter far esibire “Villa Sonora” perché è un progetto nel quale i ragazzi stanno mettendo molto impegno e passione».

Una comunità aperta al territorio

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dalla comunità Villa Comerio per creare occasioni di socialità e inclusione, valorizzando capacità espressive, relazioni e partecipazione attiva delle persone ospitate nella struttura.

La festa ha rappresentato così non solo un momento ricreativo, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità e il territorio cittadino.