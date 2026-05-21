Festa grande a Malnate con la 54ª edizione della Pre Njmegen

Musica dal vivo, serate danzanti, attività motorie e le immancabili specialità culinarie tipiche delle feste popolari. È tutto pronto a Malnate per il fischio d’inizio della cinquantaquattresima edizione della “Pre Njmegen”, lo storico appuntamento del territorio che prenderà il via giovedì 28 maggio e terrà compagnia a residenti e visitatori fino a domenica 14 giugno 2026. Organizzata dall’Associazione Pre Njmegen, la kermesse si svolgerà nell’ormai tradizionale cornice dell’Area Feste di via Pastore, potendo contare sul patrocinio della Provincia di Varese e del Comune di Malnate.

L’evento si conferma un pilastro dell’intrattenimento dell’inizio dell’estate nel Varesotto, offrendo un programma ricchissimo che unisce la socialità, il divertimento e lo sport, senza dimenticare i piaceri della buona tavola.

Un fitto calendario di orchestre e serate danzanti

Il cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dalle serate musicali, tutte rigorosamente con inizio alle ore 21.00. Si parte giovedì 28 maggio con la serata danzante in compagnia di Pino Sole Mare. Il palco di via Pastore vedrà poi alternarsi nomi noti del liscio e dello spettacolo : venerdì 29 maggio sarà il turno della celebre orchestra spettacolo di Franco Bagutti, seguita sabato 30 maggio dalla Plaza Band e domenica 31 maggio da Franco De Luca. Le danze proseguiranno anche nei primi giorni di giugno con Barbara e Marco Romanet (lunedì 1), I Molinari (martedì 2) e, dopo la pausa di mercoledì 3, con un pomeriggio danzante animato dal Gruppo “Kapatosta” alle 16.30 di giovedì 4 giugno, seguito in serata da uno show speciale con Enrico-Raffaele e Marcella.

Il fine settimana successivo vedrà salire sul palco l’Orchestra Stefano Siena venerdì 5 giugno e l’Orchestra I Vandali sabato 6 giugno. Dopo un lunedì dedicato al torneo di Burraco (8 giugno) e la musica di Patrizio e Patrizia (9 e 10 giugno), gli ultimi appuntamenti saranno di grande richiamo : giovedì 11 giugno si terrà la serata culturale con Carla Perotti, soprannominata «la Signora dei Deserti», mentre il weekend conclusivo vedrà le esibizioni dell’Orchestra Beghini (venerdì 12), di Barbara e Luca (sabato 13, serata arricchita alle 22.00 da un grande spettacolo pirotecnico) e della Flu Band, che chiuderà la festa domenica 14 giugno.

Benessere, sport e le specialità del ristorante

Non solo ballo, la “Pre Njmegen” dedica ampio spazio al benessere fisico e alla solidarietà territoriale. Domenica 31 maggio la sveglia suonerà presto, alle ore 8.00, per la tradizionale partenza dei marciatori. Domenica 7 giugno sarà invece una giornata centrale per la comunità : alle ore 12.30 si terrà il pranzo comunitario per i soci e gli amici simpatizzanti del Centro Sociale “Lena Lazzari” di Malnate, seguito alle 14.30 dalle dimostrazioni pratiche delle attività motorie svolte all’interno del centro durante l’anno, come Tai Chi, ballo liscio, yoga su sedia, risveglio muscolare, ginnastica posturale e balli di gruppo.

Per l’intera durata della kermesse sarà attivo un efficiente servizio di bar e ristorante, con possibilità di usufruire del servizio d’asporto. Il menù, vario ogni sera, proporrà piatti speciali nei fine settimana : il venerdì e il sabato sarà possibile gustare le trenette allo scoglio, mentre il sabato spazio alla tagliata di scottona. Nei giorni festivi, inoltre, le cucine resteranno aperte anche a pranzo per accogliere le famiglie.