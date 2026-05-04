Festival della Meraviglia tra arte, musica e incontri: cinque serate da non perdere tra Laveno e Luino
Dal teatro di Shakespeare ai murales di Ravo Mattoni, fino alla filosofia di Lama Michel Rinpoche: tutte le date e gli ospiti
Dall’arte classica che trasforma i luoghi dimenticati delle città, agli insegnamenti della filosofia orientale passando dalla musica, dal teatro e toccando anche l’alpinismo. Il Festival della Meraviglia torna a stupire la sponda del Lago Maggiore con cinque serate per esplorare storie e linguaggi diversi insieme a ospiti di portata internazionale.
Gli appuntamenti a Laveno Mombello
Venerdì 8 maggio alle 21:00 il sipario si alza a Villa Frua (Piazza Fontana, 2) con lo spettacolo teatrale La Tempesta. L’attore Davide Lorenzo Palla, accompagnato dal pianista Tiziano Cannas Aghedu, trasforma il capolavoro di Shakespeare in uno show coinvolgente tra racconto, musica e anche qualche curiosità storica – Prenota il tuo posto
Sabato 9 maggio, sempre alle 21:00, la zona della ex-Ceramica di Laveno in viale De Angeli ospita Andrea Ravo Mattoni: l’artista varesino che con le bombolette spray ha viaggiato il mondo trasformando angoli di città trascurati in opere d’arte attraverso i grandi capolavori classici.
L’incontro è un dialogo sul senso di riprodurre le opere dei maestri del passato nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Durante la serata, sulle facciate dell’ex-complesso industriale vengono proiettati alcuni lavori di Ravo. L’evento è a ingresso libero.
La programmazione di Laveno si chiude domenica 10 maggio alle 21:00 con il Concerto per la speranza. Sul palco di Villa Frua si esibisce il Quartetto GAMA, formazione di clarinetti composta da giovani talenti del Conservatorio di Novara e pluripremiata in concorsi internazionali – Prenota il tuo posto
Gli appuntamenti a Luino
In settimana il festival si sposta a Luino con una serata dedicata alla montagna in programma a Palazzo Verbania (viale Dante, 5) giovedì 14 maggio alle 20:30. Lo scrittore e alpinista Enrico Camanni dialoga col pubblico sul tema dell’alpinismo, rivelando come la narrazione abbia dato vita al mito delle vette dalle origini ai giorni nostri. L’incontro è aperto a tutti gli appassionati di terre alte e letteratura di viaggio – Prenota il tuo posto e scrivi già una domanda se vuoi
Venerdì 15 maggio alle 20:30 al Teatro sociale Fo e Rame (corso XXV Aprile, 11), il Festival della Meraviglia ospita Lama Michel Rinpoche per un incontro dedicato alla riscoperta della felicità. Un tuffo tra insegnamenti e aneddoti personali del maestro buddhista per imparare ad affrontare le sfide del mondo moderno con pace interiore – Prenota il tuo posto e scrivi già una domanda se vuoi
Il racconto che cambia il mondo
Cinque serate su cinque argomenti differenti, ma legate dalla consapevolezza dell’importanza del racconto come strumento per costruire conoscenza. Un filo che unisce l’intera edizione 2026 del Festival della Meraviglia – dedicata proprio al tema “Storia, storie e storielle” – e che punta a creare spazi di dialogo e ascolto dove coltivare nuove narrazioni.
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