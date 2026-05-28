Fiamme al centro commerciale di Grancia vicino a Lugano, duecento persone evacuate

Incendio al centro commerciale di Grancia vicino a Lugano, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio: in base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, le fiamme hanno preso avvio intorno alle 16.30 dal sottotetto del complesso, che ospita grandi marchi come Ikea, Coop e altro.

Si è subito creato un denso fumo che si è esteso a tutto il primo e il secondo piano di un’ala dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Sud, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno spento le fiamme e alle 18 erano ancora all’opera per liberare i locali dal fumo.

A titolo precauzionale, si è proceduto all’evacuazione di circa duecento persone presenti, in collaborazione con il servizio di sicurezza del centro commerciale. Al momento non si segnalano feriti.