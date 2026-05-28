Fiamme al centro commerciale di Grancia vicino a Lugano, duecento persone evacuate
Un denso fumo ha invaso tutto il primo e il secondo piano di un'ala dell'edificio
Incendio al centro commerciale di Grancia vicino a Lugano, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio: in base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, le fiamme hanno preso avvio intorno alle 16.30 dal sottotetto del complesso, che ospita grandi marchi come Ikea, Coop e altro.
Si è subito creato un denso fumo che si è esteso a tutto il primo e il secondo piano di un’ala dell’edificio.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Sud, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno spento le fiamme e alle 18 erano ancora all’opera per liberare i locali dal fumo.
A titolo precauzionale, si è proceduto all’evacuazione di circa duecento persone presenti, in collaborazione con il servizio di sicurezza del centro commerciale. Al momento non si segnalano feriti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.