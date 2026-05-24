Finale scudetto, Cassano Magnago si prende gara1 dopo un match emozionante

Il primo passo è fatto: la Proger Cassano Magnago vince la Gara 1 della finale scudetto di pallamano al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni: al Pala Tacca finisce con il minimo scarto, 30-29, per Cassano che piega così una coriacea Raimond Sassari, successo fondamentale in una serie al meglio delle tre partite. Tra due club che, tra l’altro, non hanno mai vinto il titolo italiano.

Dopo un avvio favorevole agli ospiti (3-1 al 4’), Cassano cresce grazie alle parate di Mate Volarevic, decisivo con il 45% di interventi riusciti, e con il passare dei minuti ribalta il punteggio. Il break che porta dall’8-8 all’11-8 indirizza il primo tempo, chiuso dai padroni di casa avanti 15-11.

In avvio di ripresa Cassano tocca anche il +5 sul 17-12 (gol di Fantinato), ma Sassari reagisce cambiando assetto difensivo e puntando sul 7 contro 6 in attacco. La rimonta si completa fino al pareggio, 25-25, con gli ospiti che trovano anche il sorpasso sul 27-26 facendo correre un brivido freddo tra i tifosi del PalaTacca.

Nel finale però, la squadra di Matteo Bellotti ritrova lucidità nei possessi decisivi: Mazza (foto FIGH) firma il nuovo vantaggio e il gol del 30-28, mentre Moretti – pur non al meglio – chiude tra i protagonisti con 7 reti, tutte dai sette metri. Nelle battute conclusive c’è tempo per l’ultima rete ospite, quella di Furtado per il 30-29, ma la Proger poi gestisce bene il pallone e mette al sicuro una vittoria storica.

La serie tricolore si sposta dunque in Sardegna per Gara 2: sabato 30 maggio alle ore 19 Cassano avrà il primo match point scudetto, mentre Sassari sarà obbligata a vincere per allungare il confronto all’eventuale Gara 3. Se si andasse alla “bella” le due squadre si ritroverebbero di fronte ancora al PalaTacca sabato 6 giugno, sempre alle 19.

PROGER CASSANO MAGNAGO – RAIMOND SASSARI 30-29 (15-11)



Cassano Magnagno: Fantinato 4, Dapiran 2, Savini 4, Moretti 7, Ostling 6, Monciardini, Mazza 5, Salvati, Dorio, Branca 2, Adamo, Kabeer, Prevosti, Jezdimirovic, Volarevic, Riva. All.: Bellotti.

Sassari: Pavani, Nardin 3, Bargelli, Touvrey 2, Pugliese 6, Fasanelli, Delogu, Conte-Pratt 9, Furtado 5, Campagna, Jarlstam 4, Podda. All. Durkovic.

Arbitri: Cardone C., Cardone L.