Finestagione: VareseNews dà spazio a tutto lo sport che c’è

Con l’avvicinarsi dell’estate, torna anche quest’anno la rubrica “Finestagione”, quella che VareseNews dedica allo sport giovanile, dilettantistico e amatoriale. Uno spazio ritagliato appositamente per le società che solitamente hanno una visibilità minore ma che – per l’impegno profuso sui campi e a livello organizzativo – meritano una vetrina per parlare della propria attività.

Nel 2024 e nel 2025 sono state parecchie le associazioni e le società sportive che si sono rivolte a “Finestagione” per far conoscere più a fondo la propria attività e per questo ci fa piacere riproporre la rubrica con la formula che rimane invariata. Come negli anni scorsi l’iniziativa gode del supporto degli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio, una realtà da sempre vicina allo sport della provincia.

COME PARTECIPARE – Aderire a “Finestagione” è molto semplice: i club (o i singoli dirigenti e allenatori) possono inviare gli articoli all’indirizzo email sport@varesenews.it corredandoli con una o più fotografie (massimo otto, meglio se in formato orizzontale) per comporre una gallery. La lunghezza dell’articolo non deve superare le 4mila battute.

COSA SCRIVERE NELL’ARTICOLO – All’interno dell’articolo potete inserire la “storia sportiva” della stagione appena conclusa: il resoconto dei campionati e dei risultati ottenuti, eventuali focus sulla o sulle squadre principali della vostra società. Corredate l’articolo con la denominazione del club e con i recapiti. Date un’occhiata ai pezzi degli anni precedenti che sono tutti realizzati nel modo corretto.

COSA NON SCRIVERE – Non sono previsti invece articoli sui camp estivi (per i quali sul giornale esiste uno spazio apposito con finalità pubblicitarie) o che pubblicizzino corsi a pagamento, noleggio campi e altre iniziative commerciali. Il consiglio è anche quello di non inviare articoli su una singola squadra ma di raccontare l’annata agonistica di tutta la società.

E PER CHI STA ANCORA GAREGGIANDO? – Sappiamo bene che per molte realtà e per numerose discipline la stagione è in pieno svolgimento: niente paura, accogliamo tutti! In questo caso è possibile inviare un bilancio di metà anno ed eventualmente il programma agonistico per i mesi a venire.