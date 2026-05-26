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Finestagione: VareseNews dà spazio a tutto lo sport che c’è

Torna per la terza estate consecutiva la rubrica che dà spazio alle società giovanili, amatoriali e dilettantistiche che desiderano raccontare la propria annata sui campo. Ecco come partecipare

finestagione copertina anno 2026

Con l’avvicinarsi dell’estate, torna anche quest’anno la rubrica “Finestagione”, quella che VareseNews dedica allo sport giovanile, dilettantistico e amatoriale. Uno spazio ritagliato appositamente per le società che solitamente hanno una visibilità minore ma che – per l’impegno profuso sui campi e a livello organizzativo – meritano una vetrina per parlare della propria attività.

Nel 2024 e nel 2025 sono state parecchie le associazioni e le società sportive che si sono rivolte a “Finestagione” per far conoscere più a fondo la propria attività e per questo ci fa piacere riproporre la rubrica con la formula che rimane invariata. Come negli anni scorsi l’iniziativa gode del supporto degli Istituti Scolastici Superiori Paritari “Olga Fiorini & Marco Pantani” di Busto Arsizio, una realtà da sempre vicina allo sport della provincia.

COME PARTECIPARE – Aderire a “Finestagione” è molto semplice: i club (o i singoli dirigenti e allenatori) possono inviare gli articoli all’indirizzo email sport@varesenews.it corredandoli con una o più fotografie (massimo otto, meglio se in formato orizzontale) per comporre una gallery. La lunghezza dell’articolo non deve superare le 4mila battute.

COSA SCRIVERE NELL’ARTICOLO – All’interno dell’articolo potete inserire la “storia sportiva” della stagione appena conclusa: il resoconto dei campionati e dei risultati ottenuti, eventuali focus sulla o sulle squadre principali della vostra società. Corredate l’articolo con la denominazione del club e con i recapiti. Date un’occhiata ai pezzi degli anni precedenti che sono tutti realizzati nel modo corretto.

COSA NON SCRIVERE – Non sono previsti invece articoli sui camp estivi (per i quali sul giornale esiste uno spazio apposito con finalità pubblicitarie) o che pubblicizzino corsi a pagamento, noleggio campi e altre iniziative commerciali. Il consiglio è anche quello di non inviare articoli su una singola squadra ma di raccontare l’annata agonistica di tutta la società.

E PER CHI STA ANCORA GAREGGIANDO? – Sappiamo bene che per molte realtà e per numerose discipline la stagione è in pieno svolgimento: niente paura, accogliamo tutti! In questo caso è possibile inviare un bilancio di metà anno ed eventualmente il programma agonistico per i mesi a venire.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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