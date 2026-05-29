Finlombarda, Andrea Mascetti riconfermato presidente per il triennio 2026-2028
L'avvocato varesino guiderà ancora la finanziaria di Regione Lombardia. Nel nuovo CdA anche Bonicalzi, Cafarelli, Roncalli e Simonelli
L’Assemblea dei soci di Finlombarda S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, riconfermando alla presidenza l’avvocato varesino Andrea Mascetti.
Accanto al presidente, il nuovo board è composto da Fabio Bonicalzi, Alessandro Cafarelli, Elisabetta Maria Roncalli e Paola Simonelli.
Finlombarda è la società finanziaria di Regione Lombardia, strumento operativo a sostegno dello sviluppo del tessuto economico e produttivo lombardo.
«Accolgo la mia riconferma alla presidenza di Finlombarda con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo che l’istituzione finanziaria rappresenta per la Lombardia», ha commentato Mascetti dopo la nomina. Il presidente ha definito Finlombarda «espressione dell’identità economica lombarda: dinamica, pragmatica, orientata ai risultati e capace di guardare lontano», sottolineando come tale identità vada interpretata «con coraggio e alla luce delle repentine trasformazioni in atto».
Nel suo intervento, Mascetti ha indicato le direttrici del nuovo mandato: rafforzare il ruolo di Finlombarda come operatore finanziario del territorio, valorizzare le competenze interne e proseguire il dialogo con Regione Lombardia. «La fiducia ricevuta è un mandato chiaro», ha concluso, «continuare e migliorare la nostra azione, per aiutare il grande lavoro quotidiano dei Lombardi con gli strumenti di un istituto finanziario che ha come obiettivo lo sviluppo delle aziende della nostra terra».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.