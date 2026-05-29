Finlombarda, Andrea Mascetti riconfermato presidente per il triennio 2026-2028

L’Assemblea dei soci di Finlombarda S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028, riconfermando alla presidenza l’avvocato varesino Andrea Mascetti.

Accanto al presidente, il nuovo board è composto da Fabio Bonicalzi, Alessandro Cafarelli, Elisabetta Maria Roncalli e Paola Simonelli.

Finlombarda è la società finanziaria di Regione Lombardia, strumento operativo a sostegno dello sviluppo del tessuto economico e produttivo lombardo.

«Accolgo la mia riconferma alla presidenza di Finlombarda con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo che l’istituzione finanziaria rappresenta per la Lombardia», ha commentato Mascetti dopo la nomina. Il presidente ha definito Finlombarda «espressione dell’identità economica lombarda: dinamica, pragmatica, orientata ai risultati e capace di guardare lontano», sottolineando come tale identità vada interpretata «con coraggio e alla luce delle repentine trasformazioni in atto».

Nel suo intervento, Mascetti ha indicato le direttrici del nuovo mandato: rafforzare il ruolo di Finlombarda come operatore finanziario del territorio, valorizzare le competenze interne e proseguire il dialogo con Regione Lombardia. «La fiducia ricevuta è un mandato chiaro», ha concluso, «continuare e migliorare la nostra azione, per aiutare il grande lavoro quotidiano dei Lombardi con gli strumenti di un istituto finanziario che ha come obiettivo lo sviluppo delle aziende della nostra terra».