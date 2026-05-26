Fino a 35 gradi in pianura, superati i 30 a Varese: cosa sta succedendo e quando finirà

Trentadue gradi sfiorati a Varese, 34-35 in pianura: l’ondata di calore che ha investito il Varesotto in questi giorni ha una spiegazione precisa, e una scadenza. A fornire entrambe è Camilla Galli, meteorologa del Centro Geofisico Prealpino. I numeri dicono tutto: la temperatura media di maggio a Varese è di 16,8 gradi, e nei primi 22 giorni del mese si era fermata a 15,3. Quello che è arrivato dopo è un’altra stagione. (Foto di Giuseppe G.)

Dottoressa Galli, cosa sta succedendo sul piano meteorologico?

«C’è un promontorio anticiclonico che si allunga dalle coste atlantiche del Marocco, dall’entroterra africano, fino alle isole britanniche. Va a occupare tutta l’Europa occidentale e anche le nostre regioni, portando alla risalita di correnti che hanno causato questo sensibile aumento delle temperature. E non solo in quota: anche al suolo, sulla barriera alpina, si è formato un’area di alta pressione».

È una situazione anomala?

«È tipicamente estiva. Il fatto è che siamo ancora a fine maggio, quindi siamo un po’ in anticipo per avere temperature così alte. Sulla fascia di pianura abbiamo raggiunto localmente anche i 34-35 gradi; qui a Varese abbiamo sfiorato i 30, e probabilmente oggi (martedì 26 maggio ndr) li supereremo. In alcuni punti del lago e della provincia siamo già arrivati a 32 gradi».

Eppure non si tratta di qualcosa di mai visto.

«Esatto. Il record di temperatura più alta per Varese è 32,5 gradi, registrato il 25 maggio 2009 – quindi praticamente la stessa data. Non è una situazione eccezionale, non è qualcosa che non si sia mai verificato. È relativamente anomalo il periodo, ma siamo alla fine di maggio: questo fa la differenza».

Quando finirà?

«Oggi e domani saranno ancora le giornate più calde. Già domani, però, sulla fascia di montagna – l’alta Valtellina, che prende anche il nord del Garda – potremmo avere qualche rovescio o temporale. Poi entra in gioco un’area di bassa pressione che scende sull’Europa orientale e va a “schiacciare” questo promontorio anticiclonico, che è come una montagna di aria calda».

E cosa cambia, concretamente?

«Le masse d’aria che arriveranno da noi non proverranno più dall’entroterra africano, ma dall’Atlantico settentrionale. Questo porterà a un calo delle temperature già nella giornata di venerdì e poi sabato, anche di 3-4 gradi. Con qualche temporale che localmente abbatterà le temperature ulteriormente. Da giovedì, insomma, si torna alla normalità».