Finto carabiniere truffa anziana e fugge con gioielli da 20 mila euro: arrestato un ventenne

Si è presentato come un carabiniere incaricato di controllare alcuni gioielli collegati a una presunta rapina, ma in realtà era un truffatore. Un ventenne italiano è stato arrestato nel pomeriggio del 13 maggio dalle Squadre mobili delle Questure di Milano e Monza e Brianza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 75 anni.

L’operazione è maturata nell’ambito dei servizi rafforzati contro le truffe agli anziani attivati nelle ultime settimane tra Monza e provincia. Gli investigatori, impegnati in attività di osservazione e controllo, avevano notato nella tarda mattinata un giovane aggirarsi con fare sospetto nella zona dei giardini di via Arosio, a Monza, mentre effettuava numerose telefonate.

Dopo alcuni minuti il ragazzo è salito su un taxi, seguito dagli agenti lungo le vie cittadine fino a via Goldoni. Una volta sceso dal mezzo, il giovane ha continuato a parlare al telefono dirigendosi verso uno stabile di via Bracco, dove è entrato dopo aver citofonato.

Pochi minuti più tardi è uscito in fretta dal condominio ed è stato immediatamente fermato dagli agenti appostati in zona. All’interno dello zaino che portava con sé i poliziotti hanno trovato un sacchetto contenente numerosi gioielli.

Il ventenne ha ammesso subito di averli appena ritirati nell’abitazione di un’anziana donna, poi rintracciata dagli investigatori. La 75enne ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da una donna che, per circa un’ora, tra chiamate al telefono fisso e cellulare, le aveva riferito che un’auto intestata al marito risultava coinvolta in una rapina in gioielleria.

Secondo il raggiro, i carabinieri avrebbero dovuto verificare la provenienza dei preziosi custoditi in casa. La vittima era stata quindi convinta a raccogliere tutti i gioielli e a tenerli pronti per un controllo.

Verso le 13, alla porta dell’appartamento si è presentato il falso militare che, approfittando di un momento di distrazione della donna, ha preso collane, anelli, bracciali, orologi e orecchini per poi allontanarsi rapidamente.

I preziosi, del valore stimato di almeno 20 mila euro, sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria.

Il ventenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a truffe e furti, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza su disposizione della Procura della Repubblica, in attesa dell’udienza di convalida.