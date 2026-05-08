Firmata la convenzione tra Rescaldina e Marnate per i servizi di Polizia Locale

Al via la convenzione tra Marnate e Rescaldina per lo svolgimento in forma associata di alcuni servizi di Polizia Locale. Il documento, approvato dai due consigli comunali e comunicato alle Prefetture di Milano e Varese, è stato firmato nei giorni scorsi dal sindaco di Rescaldina Gilles Ielo e dal primo cittadino di Marnate Marco Scazzosi e punta a superare «l’annosa criticità legata alla competenza territoriale di due Comuni, contigui ma ricadenti in due province differenti, con la possibilità concreta di porre in essere azioni e attività concrete, operative ed efficaci».

La convenzione, rinnovabile, avrà una durata di tre anni e rimane aperta all’adesione di altri Comuni confinanti in provincia di Varese, come Castellanza, Gorla Minore, Cislago, Gerenzano e Uboldo. A seguito della firma del documento, prossimamente prenderanno il via i pattugliamenti coordinati, finalizzati in primis «alla tutela della sicurezza urbana ma con particolare attenzione alle aree boscate di confine, con obiettivo di prevenire le dinamiche relative lo spaccio che si concentrano in queste aree, anche attraverso controlli alla circolazione stradale» che facciano da deterrente per chi va a comprare la droga con un proprio mezzo.

«L’intenzione è quindi quella di ostacolare la domanda e danneggiare il mercato dell’offerta di sostanze stupefacenti, consapevoli che l’acquisto non è neutro, ma alimenta un mercato gestito dal criminalità organizzata i cui proventi spesso, vengono poi reinvestiti nell’economia legale, inquinandola – sottolineano i sindaci e gli assessori alla partita dei due Comuni -. La collaborazione tra le due amministrazioni, nata dalla comune sensibilità alla problematica delle attività illecite nelle aree boscate, si rafforzerà ulteriormente nei prossimi mesi attraverso altra convenzione attinente il personale, al fine di ripristinare il giusto organico anche al Comando di Polizia Locale di Marnate». Obiettivo che potrà essere centrato anche grazie alla «disponibilità, interesse e volontà» manifestati durante l’incontro dall’ufficiale Barbara Mainini del Comando di Rescaldina, che darà manforte al Comando di Marnate.