«Flashback» nel cinema americano degli anni Ottanta: Matteo Inzaghi presenta il suo ultimo libro il 27 maggio all’Insubria

L’Università dell’Insubria ospita martedì 27 maggio alle ore 18, nell’Aula magna di via Ravasi 2 a Varese, la presentazione di «Flashback», il nuovo libro del giornalista e docente universitario Matteo Inzaghi, pubblicato da De Piante Editore.

Il volume propone un viaggio nel cinema americano degli anni Ottanta, raccontato non solo come fenomeno cinematografico, ma come riflesso politico, culturale e sociale di un decennio che ha influenzato profondamente l’immaginario collettivo e un’intera generazione. Dai blockbuster simbolo dell’epoca fino ai grandi cambiamenti legati all’America reaganiana, «Flashback» analizza come il cinema abbia contribuito a ridefinire modelli, linguaggi e visioni del mondo, procedendo attraverso i tanti contrasti culturali (in alcuni casi ideologici) che la variegata filmografia del periodo proponeva e soffermandosi sui numerosi spunti lungimiranti e profetici concepiti dagli autori più visionari. Un esempio tra tutti? L’avvento dell’Intelligenza Artificiale, oggi realtà, allora suggestione distopica.

Matteo Inzaghi è giornalista, direttore di Rete55, autore di saggi dedicati al rapporto tra cinema e società e docente all’Università dell’Insubria. Negli ultimi mesi il libro è stato presentato in numerosi incontri pubblici e anche alla Camera dei deputati, nella sala stampa di Montecitorio.

Per l’evento del 27 maggio sarà presente la Rettrice Maria Pierro per i saluti istituzionali. A dialogare con l’autore sarà la professoressa Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio. Le relazioni introduttive saranno affidate ai docenti Giorgio La Rosa e Deborah Toschi, con incursioni musicali della violinista Alice Cansirro Cortorillo.

L’iniziativa è a ingresso libero.