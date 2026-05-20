Varese News

Varese Laghi

«Flashback» nel cinema americano degli anni Ottanta: Matteo Inzaghi presenta il suo ultimo libro il 27 maggio all’Insubria

L'opera analizza come il cinema abbia contribuito a ridefinire modelli, linguaggi e visioni del mondo, procedendo attraverso i tanti contrasti culturali

Generico 18 May 2026

L’Università dell’Insubria ospita martedì 27 maggio alle ore 18, nell’Aula magna di via Ravasi 2 a Varese, la presentazione di «Flashback», il nuovo libro del giornalista e docente universitario Matteo Inzaghi, pubblicato da De Piante Editore.

Il volume propone un viaggio nel cinema americano degli anni Ottanta, raccontato non solo come fenomeno cinematografico, ma come riflesso politico, culturale e sociale di un decennio che ha influenzato profondamente l’immaginario collettivo e un’intera generazione. Dai blockbuster simbolo dell’epoca fino ai grandi cambiamenti legati all’America reaganiana, «Flashback» analizza come il cinema abbia contribuito a ridefinire modelli, linguaggi e visioni del mondo, procedendo attraverso i tanti contrasti culturali (in alcuni casi ideologici) che la variegata filmografia del periodo proponeva e soffermandosi sui numerosi spunti lungimiranti e profetici concepiti dagli autori più visionari. Un esempio tra tutti? L’avvento dell’Intelligenza Artificiale, oggi realtà, allora suggestione distopica.

Matteo Inzaghi è giornalista, direttore di Rete55, autore di saggi dedicati al rapporto tra cinema e società e docente all’Università dell’Insubria. Negli ultimi mesi il libro è stato presentato in numerosi incontri pubblici e anche alla Camera dei deputati, nella sala stampa di Montecitorio.

Per l’evento del 27 maggio sarà presente la Rettrice Maria Pierro per i saluti istituzionali. A dialogare con l’autore sarà la professoressa Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio. Le relazioni introduttive saranno affidate ai docenti Giorgio La Rosa e Deborah Toschi, con incursioni musicali della violinista Alice Cansirro Cortorillo.

L’iniziativa è a ingresso libero.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.