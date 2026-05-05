Flavio Saturno nuovo dirigente dell’Insubria: coordinerà servizi agli studenti e relazioni esterne
Quarantadue anni, già portavoce della Rettrice, assume il nuovo incarico nel segno della continuità. Dal 1° agosto sarà anche responsabile dell’Anticorruzione
L’Università degli Studi dell’Insubria annuncia un importante avvicendamento nei propri quadri dirigenziali. Flavio Saturno è il nuovo dirigente dell’Area Servizi agli Studenti e Relazioni Esterne dell’Ateneo.
Un percorso nato tra le mura dell’Ateneo
Quarantaquattro anni e una profonda conoscenza della macchina universitaria, Saturno rappresenta un esempio di crescita interna: laureato in Giurisprudenza proprio all’Insubria, ha costruito nell’Ateneo l’intero percorso formativo e professionale, partendo dai banchi degli studenti fino a raggiungere ruoli di alta responsabilità nella comunicazione istituzionale e nel marketing.
Attualmente portavoce della Rettrice, Saturno manterrà l’incarico anche nel nuovo ruolo, garantendo così una linea di continuità e coerenza nelle strategie di comunicazione e nelle relazioni istituzionali.
Le sfide del nuovo incarico
Nel suo nuovo ruolo di dirigente, Saturno avrà il compito di coordinare e sviluppare pilastri fondamentali per l’Ateneo:
Servizi agli studenti: dall’orientamento alle politiche per il diritto allo studio.
Relazioni esterne e Public Engagement: per rafforzare il legame tra l’università, la comunità accademica e il territorio.
Comunicazione strategica: affiancando la governance nei processi decisionali e di sviluppo.
Trasparenza e vita privata
A partire dal 1° agosto, Saturno assumerà inoltre l’incarico di responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per un triennio, a seguito della nomina definita dal Consiglio di amministrazione. Il passaggio di consegne sarà graduale nei prossimi mesi per assicurare la piena operatività della funzione.
Padre di quattro figli, Flavio Saturno concilia l’impegno professionale con la passione per lo sport: pratica da anni il Brazilian jiu jitsu, disciplina che considera espressione di equilibrio e capacità di adattamento.
La sua nomina si inserisce nel più ampio percorso di innovazione dell’Università dell’Insubria, che punta a consolidare i propri servizi mettendo al centro lo studente e rafforzando il dialogo con il tessuto sociale e istituzionale del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.