Flavio Saturno nuovo dirigente dell’Insubria: coordinerà servizi agli studenti e relazioni esterne

L’Università degli Studi dell’Insubria annuncia un importante avvicendamento nei propri quadri dirigenziali. Flavio Saturno è il nuovo dirigente dell’Area Servizi agli Studenti e Relazioni Esterne dell’Ateneo.

Un percorso nato tra le mura dell’Ateneo

Quarantaquattro anni e una profonda conoscenza della macchina universitaria, Saturno rappresenta un esempio di crescita interna: laureato in Giurisprudenza proprio all’Insubria, ha costruito nell’Ateneo l’intero percorso formativo e professionale, partendo dai banchi degli studenti fino a raggiungere ruoli di alta responsabilità nella comunicazione istituzionale e nel marketing.

Attualmente portavoce della Rettrice, Saturno manterrà l’incarico anche nel nuovo ruolo, garantendo così una linea di continuità e coerenza nelle strategie di comunicazione e nelle relazioni istituzionali.

Le sfide del nuovo incarico

Nel suo nuovo ruolo di dirigente, Saturno avrà il compito di coordinare e sviluppare pilastri fondamentali per l’Ateneo:

Servizi agli studenti: dall’orientamento alle politiche per il diritto allo studio.

Relazioni esterne e Public Engagement: per rafforzare il legame tra l’università, la comunità accademica e il territorio.

Comunicazione strategica: affiancando la governance nei processi decisionali e di sviluppo.

Trasparenza e vita privata

A partire dal 1° agosto, Saturno assumerà inoltre l’incarico di responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza per un triennio, a seguito della nomina definita dal Consiglio di amministrazione. Il passaggio di consegne sarà graduale nei prossimi mesi per assicurare la piena operatività della funzione.

Padre di quattro figli, Flavio Saturno concilia l’impegno professionale con la passione per lo sport: pratica da anni il Brazilian jiu jitsu, disciplina che considera espressione di equilibrio e capacità di adattamento.

La sua nomina si inserisce nel più ampio percorso di innovazione dell’Università dell’Insubria, che punta a consolidare i propri servizi mettendo al centro lo studente e rafforzando il dialogo con il tessuto sociale e istituzionale del territorio.