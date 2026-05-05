Florovivaismo, arriva la legge quadro: la soddisfazione di Confagricoltura Varese

Confagricoltura Varese esprime grande soddisfazione per l’approvazione in via preliminare della legge quadro sul florovivaismo da parte del Consiglio dei Ministri: una Legge attesa da anni per un comparto strategico di cui finalmente viene riconosciuto il valore produttivo, economico, ambientale e sociale e che per troppo tempo ha operato in assenza di un quadro normativo organico, scontando frammentazione, incertezze e una sottovalutazione del proprio ruolo economico e ambientale..

«Questo momento segna un passaggio storico per l’agricoltura italiana. Un risultato che non nasce per caso, ma che è il frutto di un lavoro lungo, determinato e coerente portato avanti negli anni da Confagricoltura – spiega il Presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa – È grazie a questa azione politico-sindacale continua che oggi si arriva a una legge che riconosce finalmente il valore strategico del comparto, non solo in termini produttivi, ma anche per il contributo alla sostenibilità, alla qualità del territorio e al benessere delle comunità. Non si tratta soltanto di un risultato normativo, ma di un’affermazione politica: il riconoscimento del florovivaismo come settore chiave per il futuro dell’agricoltura italiana».

La Legge Quadro, una volta definitivamente approvata, consentirà alle aziende del settore di programmare gli investimenti, superando una gestione finora basata solo sulle emergenze e puntando invece sulla qualità e l’innovazione, valorizzando inoltre le professionalità del comparto e dell’intera filiera, composta dai vivaisti, dai garden center, dai manutentori e dai tecnici del verde.

Norme che vanno ad incidere quindi sulla competitività delle aziende florovivaistiche, tutelandole anche dalla concorrenza sleale.

«L’approvazione della Legge Quadro – commenta il presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa – è molto importante per le aziende del settore del nostro territorio che rappresentano circa il 10% del totale del comparto agricolo. E’ una legge che poteva essere approvata prima e alla quale Confagricoltura Varese ha dato il proprio contributo. Allo stesso tempo, è chiaro che questo è un punto di partenza, non di arrivo. La vera sfida si giocherà ora nella fase attuativa. Confagricoltura al fianco delle imprese, per trasformare le norme in sviluppo, competitività e futuro per tutto il settore continuerà a vigilare affinché i decreti attuativi siano coerenti con gli obiettivi della legge e affinché alle imprese arrivino strumenti concreti, risorse adeguate e opportunità reali di crescita. La Legge Quadro darà un impulso positivo al futuro delle aziende florovivaistiche del nostro territorio. Varese e la Lombardia sono orgogliosamente territori floricoli».