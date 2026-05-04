Florovivaismo, via libera alla Legge Quadro: la soddisfazione di Confagricoltura Varese
Il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento atteso da anni. Giacomo Brusa: «Un passaggio storico per un comparto che nel Varesotto vale il 10% dell'agricoltura»
Una riforma organica per un settore strategico che per troppo tempo ha operato in un vuoto normativo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare la Legge Quadro sul Florovivaismo, un provvedimento accolto con grande entusiasmo da Confagricoltura Varese, che ha partecipato attivamente alla sua stesura.
Un riconoscimento storico
La nuova legge riconosce finalmente il valore produttivo, economico, ambientale e sociale del comparto. Per il presidente di Confagricoltura Varese, Giacomo Brusa, si tratta di un traguardo fondamentale: «Segna un passaggio storico per l’agricoltura italiana. È il frutto di un lavoro lungo e coerente portato avanti negli anni dalla nostra associazione». Il settore, finora penalizzato da frammentazione e incertezze, vede oggi affermato il proprio ruolo chiave per la sostenibilità e la qualità del territorio.
Gli effetti sulle aziende del territorio
L’impatto della normativa sulla provincia di Varese è significativo, dato che le aziende florovivaistiche locali rappresentano circa il 10% del totale del comparto agricolo provinciale.
Grazie alla Legge Quadro, una volta approvata in via definitiva, le imprese potranno:
Programmare gli investimenti a lungo termine, superando la gestione basata sulle emergenze.
Puntare su innovazione e qualità, valorizzando tutte le figure della filiera, dai vivaisti ai garden center, fino ai manutentori e tecnici del verde.
Aumentare la competitività, grazie a norme che tutelano il settore dalla concorrenza sleale.
Una sfida per il futuro
Nonostante la soddisfazione, Confagricoltura sottolinea che questo è solo un punto di partenza. «La vera sfida si giocherà nella fase attuativa», avverte Brusa. L’associazione continuerà a vigilare affinché i decreti attuativi siano coerenti con gli obiettivi prefissati e garantiscano alle imprese risorse adeguate e opportunità reali di crescita. «Varese e la Lombardia — conclude il presidente — sono orgogliosamente territori floricoli e questa legge darà un impulso positivo al loro futuro».
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