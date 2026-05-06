FNMA cerca autisti e meccanici, appuntamento il 12 maggio a Saronno con il Recruiting Day
Martedì 12 maggio a Villa Gianetti una giornata dedicata alle selezioni per il trasporto pubblico con colloqui diretti e presentazione aziendale. Per partecipare occorre prenotarsi entro venerdì 8 maggio
Un’occasione concreta per chi è in cerca di lavoro nel Saronnese e nel Tradatese è in programma martedì 12 maggio a Villa Gianetti a Saronno, dove si terrà un Recruiting Day dedicato alle selezioni per Ferrovie Nord Milano Autoservizi (FNMA), promosso dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese con il patrocinio del Comune di Saronno.
L’evento si svolgerà dalle 9 alle 17.30 e permetterà ai candidati di entrare in contatto diretto con una delle principali realtà del trasporto pubblico regionale .
Durante la giornata i partecipanti potranno assistere a una presentazione aziendale, utile per conoscere da vicino le attività di FNMA, le mansioni richieste e le prospettive di carriera.
A seguire, sono previsti colloqui individuali con i recruiter, offrendo così un’opportunità immediata di selezione.
La ricerca è rivolta in particolare a due profili professionali: autisti di autobus e manutentori meccanici.
Per i candidati selezionati sono previsti diversi benefici, tra cui il conseguimento gratuito delle patenti D e CQC attraverso percorsi formativi dedicati, oltre a un pacchetto di welfare aziendale e possibilità di crescita professionale interna .
Il Recruiting Day rappresenta una collaborazione tra istituzioni pubbliche e impresa, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e sostenere il mercato del lavoro locale. Un’iniziativa che coinvolge i Centri per l’Impiego di Saronno e del Tradatese insieme al Comune di Saronno, creando un ponte diretto tra domanda e offerta.
Per prendere parte ai colloqui è necessario candidarsi entro venerdì 8 maggio, compilando il modulo che trovate a questo link,oppure inquadrando il QR code sulla locandina
Per informazioni è anche possibile contattare il Centro per l’Impiego di Saronno al numero 02-9602166
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